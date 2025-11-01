بمناسبة الولادة المباركة لعقيلة بني هاشم السيدة زينب الحوراء (ع)، أقامت الهيئات النسائية في حزب الله – منطقة البقاع، احتفالها السنوي لتكريم الحجاب الكامل، وذلك برعاية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد، في حسينية مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) في مدينة بعلبك.

حضر الاحتفال حشد من الفعاليات النسائية والاجتماعية والدينية، وعدد من الأخوات المكرّمات اللواتي التزمن بالحجاب الكامل، إلى جانب جمهور من المؤمنات من مختلف بلدات البقاع.

