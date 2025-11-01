خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

رياضة

إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة
رياضة

إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة

2025-11-01 16:54
13

يواصل برشلونة معاناته هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، الذي يجد نفسه أمام أزمة حقيقية تتمثل في تعدد الإصابات واضطراره إلى تغيير التشكيلة بشكل مستمر، ما حال دون استقرار الأداء والنتائج.

فمنذ انطلاق الموسم، اضطر فليك إلى إشراك لاعبين في غير مراكزهم لتعويض الغيابات، دون أن يتمكن من خوض مباراتين متتاليتين بالتشكيلة نفسها، نتيجة لتزايد عدد المصابين وتنوع إصاباتهم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني عانى خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2024 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025 من 38 إصابة مختلفة، بمعدل يتراوح بين إصابتين وثلاث شهرياً، فيما ارتفع المعدل هذا الموسم إلى خمس إصابات في الشهر الواحد، وهو رقم مقلق بالنسبة للجهاز الفني.

وكان آخر المنضمين إلى قائمة المصابين النجم الشاب بيدري، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ اليسرى ستُبعده عن الملاعب لأسابيع، ليغيب بذلك عن مواجهة إلتشي على ملعب مونتجويك، إضافة إلى مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي والدوري الإسباني أمام سلتا فيغو في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة المصابين الطويلة أيضاً كلاً من رافينيا، غافي، تير شتيغن، وكريستنسن، ما يجعل مهمة فليك أكثر تعقيداً في ظل ضغط المباريات وتراجع النتائج.

ورغم هذه الظروف، أظهر فليك روح التحدي، داعياً لاعبيه إلى التركيز وتقديم أقصى ما لديهم في مواجهة الغد أمام إلتشي، سعياً إلى استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة ملاحقة ريال مدريد في صدارة الترتيب.

ويأمل برشلونة في تجاوز آثار خسارته الأخيرة في الكلاسيكو، عندما يستضيف إلتشي غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

الكلمات المفتاحية
الرياضة
إقرأ المزيد
المزيد
إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة
إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة
رياضة منذ 7 دقائق
هكذا تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء مبابي في الكلاسيكو
هكذا تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء مبابي في الكلاسيكو
رياضة منذ 19 ساعة
صلاح وحكيمي بين المرشحين في قائمة
صلاح وحكيمي بين المرشحين في قائمة "فيفبرو" لتشكيلة أفضل 11 لاعبًا بالعالم لعام 2025
رياضة منذ 3 أيام
ميسي يأمل بالمشاركة في كأس العالم 2026: سأقيّم الأمر يومًا بيوم
ميسي يأمل بالمشاركة في كأس العالم 2026: سأقيّم الأمر يومًا بيوم
رياضة منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة
إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة
رياضة منذ 7 دقائق
هكذا تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء مبابي في الكلاسيكو
هكذا تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء مبابي في الكلاسيكو
رياضة منذ 19 ساعة
صلاح وحكيمي بين المرشحين في قائمة
صلاح وحكيمي بين المرشحين في قائمة "فيفبرو" لتشكيلة أفضل 11 لاعبًا بالعالم لعام 2025
رياضة منذ 3 أيام
التسلل على أبواب تعديل جوهري في عالم كرة القدم
التسلل على أبواب تعديل جوهري في عالم كرة القدم
رياضة 2025-10-19
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة