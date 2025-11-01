يواصل برشلونة معاناته هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، الذي يجد نفسه أمام أزمة حقيقية تتمثل في تعدد الإصابات واضطراره إلى تغيير التشكيلة بشكل مستمر، ما حال دون استقرار الأداء والنتائج.

فمنذ انطلاق الموسم، اضطر فليك إلى إشراك لاعبين في غير مراكزهم لتعويض الغيابات، دون أن يتمكن من خوض مباراتين متتاليتين بالتشكيلة نفسها، نتيجة لتزايد عدد المصابين وتنوع إصاباتهم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني عانى خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2024 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025 من 38 إصابة مختلفة، بمعدل يتراوح بين إصابتين وثلاث شهرياً، فيما ارتفع المعدل هذا الموسم إلى خمس إصابات في الشهر الواحد، وهو رقم مقلق بالنسبة للجهاز الفني.

وكان آخر المنضمين إلى قائمة المصابين النجم الشاب بيدري، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ اليسرى ستُبعده عن الملاعب لأسابيع، ليغيب بذلك عن مواجهة إلتشي على ملعب مونتجويك، إضافة إلى مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي والدوري الإسباني أمام سلتا فيغو في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة المصابين الطويلة أيضاً كلاً من رافينيا، غافي، تير شتيغن، وكريستنسن، ما يجعل مهمة فليك أكثر تعقيداً في ظل ضغط المباريات وتراجع النتائج.

ورغم هذه الظروف، أظهر فليك روح التحدي، داعياً لاعبيه إلى التركيز وتقديم أقصى ما لديهم في مواجهة الغد أمام إلتشي، سعياً إلى استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة ملاحقة ريال مدريد في صدارة الترتيب.

ويأمل برشلونة في تجاوز آثار خسارته الأخيرة في الكلاسيكو، عندما يستضيف إلتشي غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

الكلمات المفتاحية