الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لثلة من شهداء بلدة النبي شيت 
لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لثلة من شهداء بلدة النبي شيت 

2025-11-01 17:43
بلال الموسوي - مراسل

إحياءً لذكرى الشهداء الأبرار الذين خطّوا بدمائهم الطاهرة طريق العزّة والكرامة، أقيم مجلس عزاء حسيني في مقام السيد عباس الموسوي (رض) في بلدة النبي شيت، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهداء:
الشهيد محمد حسين السيد حمزة الموسوي،
والشهيد محمد الباقر علي الموسوي،
والشهيد حسين علي ياسين.

حضر المجلس حشد من الفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية، وعوائل الشهداء، وجمع من أبناء البلدة والجوار، حيث عُطّرت الأجواء بذكر أهل البيت (ع) والمراثي الحسينية التي استحضرت سيرة الشهداء وتضحياتهم في سبيل الله والوطن.

واختُتم المجلس بتلاوة الفاتحة عن أرواح الشهداء، والدعاء بأن يحفظ الله المجاهدين، ويمنّ على لبنان والأمة بالأمن والنصر والعزّة.

الشهداء السيد عباس الموسوي النبي شيت
