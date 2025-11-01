افتتحت بلدية بعلبك بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، مكتب الشباب والتطوع في مبنى البلدية، بحضور رئيس البلدية المحامي أحمد زهير الطفيلي، ونائبه عبد الرحيم شلحة، والرئيس السابق العميد حسين اللقيس، ومؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس، وفعاليات شبابية وثقافية واجتماعية.

وأكد رئيس البلدية أحمد الطفيلي في كلمته أن افتتاح المكتب يأتي ضمن مشروع تضامن الشباب للحد من التطرّف، الهادف إلى تعزيز العلاقة بين البلدية والمجتمع المحلي وتمكين الشباب من المساهمة في صنع القرار. وقال إن "هذا المكتب سيكون مساحة حوار وتشاور، تتيح للشباب التعبير عن أفكارهم وتنظيم مبادراتهم، بما يرسخ الثقة بين المواطن والسلطة المحلية، ويجعل من طاقات الشباب ركيزة أساسية في بناء مستقبل بعلبك".

من جهته، أشاد الدكتور رامي اللقيس باحتضان البلدية للمشروع، معتبراً أن إشراك الشباب في العمل البلدي خطوة نوعية نحو مجتمع أكثر تماسكاً وتطوراً.

أما الشابة غدير جعفر، ممثلة المشاركين في المشروع الممول من السفارة الهولندية والمنفذ من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، فأكدت أن المكتب ثمرة جهد شبابي بعنوان "صوتنا في بلديتنا"، ودعت إلى تعزيز ثقافة التطوع والحوار بدلاً من الانقسام.

واختتم الحفل بجولة على معرض "ذاكرة بعلبك" وافتتاح المكتب رسمياً ليكون منصة دائمة لدعم المبادرات الشبابية وخدمة المجتمع المحلي.

الكلمات المفتاحية