شهدت مدينة جيونغجو في كوريا الجنوبية، اليوم السبت 1/11/2025، تظاهرات شارك فيها عشرات المحتجين الذين أعربوا عن رفضهم لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ولزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البلاد، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال القمة التي جمعت قادة المنطقة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات من قبيل: "لا للملوك، ترامب غير مرحّب به" و "تغيير النظام لا تغيّر المناخ"، مرددين هتافات تندد بـ"هيمنة القوى الاقتصادية الكبرى" على سياسات أبيك.

وقالت الناشطة كورازون فابروس، في كلمة ألقتها خلال التظاهرة، إن "منتدى أبيك هو تواطؤ بين القوى الاقتصادية الكبرى بقيادة ترامب الذي يستخدم الاتفاقات التجارية والعسكرية لفرض نفوذه في المنطقة"، مضيفةً أن المشاركين "يرفضون سياسات أبيك وترامب، وسيسعون إلى كشف ما يصفونه بالوجه الحقيقي لهذه السياسات".

من جانبه، قال المتظاهر أتول شاندرا، إنهم يرفضون "ابتزاز ترامب الجمركي" و"تسليح الاقتصاد"، داعياً إلى "تضامن عالمي بين العمال والطلاب والمزارعين من أجل تفكيك المشروع الإمبريالي".

وجرت التظاهرات بالقرب من مكان انعقاد القمة التي تشهد اجتماعات ثنائية بين قادة الدول المشاركة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، في ختام زيارة نادرة للرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية بعد أكثر من عقد.

ويأتي احتجاج النشطاء على هامش قمة يسعى فيها القادة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، ومعدلات المواليد المنخفضة، والشيخوخة السكانية، والتحضُّر، وسط استمرار الجدل حول التوازن بين النفوذ الأمريكي والصيني في آسيا.

الكلمات المفتاحية