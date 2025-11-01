أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت، الموافق 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بيانًا صحفيًا يكشف بالأرقام والتفاصيل عن تلكؤ الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة. وأظهر التقرير أن نسبة الالتزام "الإسرائيلي" لم تتجاوز 24% من الكميات المتفق عليها يوميًا.

وفي إطار المتابعة اليومية، أوضح المكتب الإعلامي، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ 3,203 شاحنات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات هو 145 شاحنة فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بـ 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفقاً للاتفاق، ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال لا تتعدى الـ 24% من الكميات المفترض إدخالها.

كارثة الطاقة: 10% فقط من كمية الوقود المتفق عليها

وسلط تقرير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الضوء على أزمة الوقود والمحروقات (السولار، غاز الطهي، البنزين)، مؤكداً أن ما دخل منها بلغ 115 شاحنة فقط من أصل 1,100 شاحنة يُفترض إدخالها خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نسبة ما تم توريده فعلياً 10% من الكميات المتفق عليها.

ويعكس هذا التقييد استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاج إليها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة تلكؤ الاحتلال "الإسرائيلي" في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية، وحمّله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية.

ودعا المكتب كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، وكذلك الوسطاء، إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ ما تم التوقيع عليه، وخاصة في ما يخص بند إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتفاقمة للشعب في قطاع غزة.

