استقبل الرئيس الكوري الجنوبي؛ لي جاي ميونغ، نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة ثنائية عُقدت على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية، في أول زيارة للرئيس الصيني إلى البلاد منذ أكثر من عقد.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية في المتحف الوطني في جيونجو، حيث اصطف حرس الشرف لتحية الرئيس الصيني، قبل بدء المحادثات التي تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال الاجتماع، أكد لي أن الصين "شريك أساس في جهود كوريا الجنوبية لإعادة إحياء العلاقات مع كوريا الشمالية"، معربًا عن أمله في أن "تعمل سيول وبكين معًا لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ". كما دعا إلى "الانتقال من نموذج التعاون الاقتصادي العمودي إلى نموذج أفقي يقوم على المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك".

من جانبه، شدد شي على عمق العلاقات بين البلدين، واصفًا الصين وكوريا الجنوبية بأنهما "شريكتان لا يمكن فصلهما"، في وقت تسعى بكين إلى ترسيخ حضورها الدبلوماسي في المنطقة بعد غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القمة.

وشهدت القمة أيضًا تسليم كوريا الجنوبية راية استضافة منتدى "أبيك" إلى الصين التي ستستضيف الاجتماع المقبل في مدينة شينجن عام 2026. وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي بكين لتقوية جسور التواصل مع جيرانها الآسيويين بعد سنوات من التوترات التجارية والسياسية.

وفي ظل التصعيد المستمر بين الكوريتين، يرى مراقبون أن التعاون بين سيول وبكين قد يشكّل خطوة مهمة نحو استقرار شبه الجزيرة الكورية وإعادة تفعيل الحوار الثلاثي مع الشمال.

