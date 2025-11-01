أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 1/11/2025، وصول تسع إصابات بنيران الاحتلال "الإسرائيلي"، بالإضافة إلى 22 جثمانًا لشهداء، منهم 5 شهداء جدد و17 جثمانًا تم انتشالها، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي، أن 30 جثمانًا إضافيًا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال "الإسرائيلي" أمس الجمعة عبر منظمة الصليب الأحمر، ليصل إجمالي الجثامين المستلمة منذ بداية العدوان إلى 225 جثمانًا.

وأشار التقرير إلى أنه تم إدراج 193 شهيدًا إضافيًا في الإحصائيات التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، للفترة الممتدة من 24 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 68,858 شهيدًا و170,664 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، سجل القطاع 226 شهيدًا و594 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الجثامين المنتشلة 499.

