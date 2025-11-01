احتفاءً بذكرى ولادة السيدة زينب (ع)، أقامت الهيئات النسائية في منطقة جبل لبنان والشمال الحفل السنوي التكريمي للأخوات اللواتي ارتدين العباءة الزينبية خلال العامين 2024 و2025، وذلك تحت شعار "كزينب"، في قاعة مجمع الإمام علي (ع) الثقافي في المعيصرة.

حضر الحفل مسؤول المنطقة في حزب الله، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب رائد برو، ورئيس بلدية المعيصرة، إلى جانب عدد من فعاليات المنطقة وممثلات عن الهيئات النسائية العاملة في حزب الله.

بدأ البرنامج بعد النقل المباشر لكلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة؛ الحاج محمد رعد، بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، تلتها فقرة شعرية، ثم عرض مجموعة من الفيديوهات التي تناولت أبرز محطات النشاط النسائي في المنطقة، من بينها تقرير مصوّر عن "مسار حفل العباءة الزينبية"، وفيديو بعنوان "كزينب.. حجابي هويتي" قدّمته نساء من دول ولغات متعددة، إضافة إلى مشهد مبايعة للشهيدين الأقدسين ولشهداء المقاومة، حيث رُفعت خلاله صور الشهداء بقبضاتٍ زينبية مزيّنة بالورد الأبيض.

كما تضمّن الحفل كلمة للمكرّمات عبّرن فيها عن معاني الالتزام بالحجاب والاقتداء بنهج السيدة زينب (ع)، تبعتها فقرة وجدانية مؤثرة للأخوات اللواتي ارتدين العباءة، في أجواءٍ روحية استحضرت معاني الشهادة والفداء. كما ألقى مسؤول المنطقة كلمة شكر وتقدير، مؤكداً أن العباءة الزينبية هي "رمز ثبات المرأة المؤمنة وصوتها في مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية".

ختامًا، وزعت الهدايا على المكرّمات، ومن بينهن فتاة بلغت سنّ التكليف وقد استشهدت عائلتها بأكملها، إضافة إلى الفائزات في مسابقة حفظ سورة محمد، والمكرّمات اللواتي ارتدين العباءة حديثاً.

واختُتم الاحتفال بسحب قرعة وتوزيع هدايا على الحاضرات، في أجواءٍ إيمانية تعبّر عن الوفاء لنهج السيدة زينب (ع) وثبات نساء المقاومة على قيمها الزينبية الأصيلة.

