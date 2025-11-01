

في أجواء الولادة العطرة لعقيلة الطالبيين السيدة زينب (ع)، وبرعاية الأمين العام لحزب الله؛ سماحة الشيخ نعيم قاسم، أقامت الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية احتفالًا تكريميًّا حاشدًا للفتيات اللواتي تشرّفن بارتداء العباءة الزينبية خلال العامين 2024 – 2025، تحت شعار "كزينب"، وذلك في قاعة حسينية بلدة الدوير، بحضور حشد من الفعاليات الدينية والاجتماعية والنسائية، حيث بلغ عدد المكرَّمات 857 أختًا.

افتُتح الاحتفال بتلاوة قرآنية مؤثرة أدّاها كورال طوى القرآني، تلاها عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، ثم كانت كلمة النائب الحاج محمد رعد الذي استحضر سيرة السيدة زينب (ع) بوصفها رمزًا للوعي والصبر والثبات، مؤكدًا أنّ العباءة الزينبية تمثّل عنوان الالتزام والإيمان في وجه التحديات الفكرية والاجتماعية.

عباءتي هويّتي

وفي فقرة وجدانية مؤثرة، ألقت الأخت داليا صالح حكاية بعنوان "عباءتي هويّتي" جسّدت فيها معاني الاعتزاز بالحجاب كهوية إيمانية ورسالية، تلتها مشهديّة دخول الراية الزينبية التي أضفت على الأجواء روحًا من العزّة والقداسة، ثم فقرة نشيد خاص بعنوان "العباءة".

اختُتم الحفل بكلمة مسؤولة العمل النسائي في حزب الله؛ الحاجة أمل القطّان التي أكّدت أنّ المرأة الزينبية هي حارسة القيم الرسالية ورمز الصمود والعفّة، مشددة على أن العباءة الزينبية ليست مجرد لباس، بل موقفٌ وانتماءٌ لخطّ المقاومة والإيمان.

بعدها جرى تكريم الفتيات المكرَّمات بمشاركة الحاجة أمل القطّان ومسؤولة الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية الحاجة ماجدة منصور، وسط أجواءٍ من الفخر والاعتزاز بالانتماء الزينبيّ الأصيل، حيث توّج الحفل بمشاعر روحانية مؤثرة عكست عمق الالتزام والولاء لنهج السيدة زينب (ع).

