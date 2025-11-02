خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي تصاعد التنافس الدولي وهشاشة الداخل الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية

لبنان

4 شهداء و3 جرحى جراء غارة
لبنان

4 شهداء و3 جرحى جراء غارة "إسرائيلية" على كفررمان

2025-11-02 08:38
113

واصل العدو انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعدّيه على السيادة اللبنانية، وفي آخر حلقات الاعتداءات المستمرة، شنَّت طائرة مُسيَّرة "إسرائيلية" قرابة العاشرة والثلث من مساء أمس السبت 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، غارة جوية بصاروخ موجّه مستهدفة سيارة رباعية الدفع على طريق دوحة كفررمان.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين جراء غارة "إسرائيلية" مساء أمس على بلدة كفررمان قضاء النبطية.

وكان قد أصيب مواطن جراء غارة شنّها طيران العدو المُسيّر استهدفت بلدة كفرصير جنوبي لبنان.

كذلك، أطلقت مُسيَّرة صهيونية بعض الرشقات النارية في اتجاه عدد من الشبان عند حي الرندا في بلدة عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات.

هذا وألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الشهداء الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
الحاج حسن: القوة والجهوزية ضمانة لبنان الحقيقية لأمنه واستقراره
الحاج حسن: القوة والجهوزية ضمانة لبنان الحقيقية لأمنه واستقراره
لبنان منذ 14 دقيقة
الموسوي: المقاومة صامدة وثابتة
الموسوي: المقاومة صامدة وثابتة
لبنان منذ 56 دقيقة
الشيخ قبلان: وحشية
الشيخ قبلان: وحشية "إسرائيل" تتطلب تكريس القوة الوطنية لا التفريط بها
لبنان منذ ساعة
الحاج حسن: بعض اللبنانيين يسيرون بمنطق العدو لسلب قوة لبنان
الحاج حسن: بعض اللبنانيين يسيرون بمنطق العدو لسلب قوة لبنان
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الحاج حسن: القوة والجهوزية ضمانة لبنان الحقيقية لأمنه واستقراره
الحاج حسن: القوة والجهوزية ضمانة لبنان الحقيقية لأمنه واستقراره
لبنان منذ 14 دقيقة
الموسوي: المقاومة صامدة وثابتة
الموسوي: المقاومة صامدة وثابتة
لبنان منذ 56 دقيقة
الشيخ قبلان: وحشية
الشيخ قبلان: وحشية "إسرائيل" تتطلب تكريس القوة الوطنية لا التفريط بها
لبنان منذ ساعة
الحاج حسن: بعض اللبنانيين يسيرون بمنطق العدو لسلب قوة لبنان
الحاج حسن: بعض اللبنانيين يسيرون بمنطق العدو لسلب قوة لبنان
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة