واصل العدو انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعدّيه على السيادة اللبنانية، وفي آخر حلقات الاعتداءات المستمرة، شنَّت طائرة مُسيَّرة "إسرائيلية" قرابة العاشرة والثلث من مساء أمس السبت 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، غارة جوية بصاروخ موجّه مستهدفة سيارة رباعية الدفع على طريق دوحة كفررمان.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين جراء غارة "إسرائيلية" مساء أمس على بلدة كفررمان قضاء النبطية.

وكان قد أصيب مواطن جراء غارة شنّها طيران العدو المُسيّر استهدفت بلدة كفرصير جنوبي لبنان.

كذلك، أطلقت مُسيَّرة صهيونية بعض الرشقات النارية في اتجاه عدد من الشبان عند حي الرندا في بلدة عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات.

هذا وألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة.

الكلمات المفتاحية