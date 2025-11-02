اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 برصد التطورات الدولية ومنافَسات القوى الكبرى على الصعد الاقتصادية والعسكرية، مع تركيز خاص على ما اعتبرته "اختلالات" أميركية في التعامل مع طهران وتصاعد هشاشة الداخل الأميركي.

صعوبات أميركا و"إسرائيل" في مواجهتها مع طهران

صحيفة "كيهان" تناولت تقريرًا للمعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، بعنوان "تعزيز النصر، إستراتيجية أميركا ضدّ إيران بعد حرب الـ12 يومًا"، معتبرةً أن نص التقرير يعكس "مخاوف النظام الصهيوني تجاه إيران".

وأضافت الصحيفة أن نصّ المعهد يشير إلى أن نتائج الضربات الأميركية و"الإسرائيلية" في يونيو/حزيران كانت محدودة، وأن فاعلية العقوبات الغربية لم تكن بهذه الهيمنة المتوقعة، في وقت نجحت إيران في إدامة علاقاتها التجارية وقطاع الطاقة.

ولفتت "كيهان" إلى أن التقرير يطرح ضرورة ابتكار آليات مواجهة جديدة، لكنّه في الوقت نفسه يعترف بوجود تعاون متنامٍ بين طهران وكلّ من موسكو وبكين، وهو ما يسهم في تحييد أثر العقوبات.

وترى الصحيفة أن تردّد بعض الشركاء الإقليميين عن الانخراط في مشاريع معادية لإيران يقوّض قدرة الولايات المتحدة و"إسرائيل" على ممارسة ضغط دولي فعّال.

واختتمت "كيهان" أن هذا الواقع يضع تل أبيب وواشنطن أمام خيار مرهون بتحمّل مسؤولية الحرب منفردتين إذا اختارتا التصعيد، معتبرةً أن "الأيد الفارغة" لدى الغرب و"إسرائيل" في مواجهة طهران باتت مكشوفة، وأن الضغوط اليوم تركز على إرغام إيران على قبول صفقة تتجاوز بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

ترامب في مواجهة الفئات الضعيفة داخل أميركا

صحيفة "وطن أمروز" سلطت الضوء على تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتأثيراته الاجتماعية، مشيرة إلى معاناة ملايين الأميركيين من انقطاع مدفوعات برنامج المساعدة الغذائية (SNAP) بعد إغلاق مؤسسات فدرالية استمر نحو أربعة أسابيع.

واعتبرت الصحيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدمت ملف المساعدات الغذائية كورقة ضغط سياسية في صراعها مع الكونغرس، ما كشف تناقضًا صارخًا بين توجّه الانفاق على الحوافز العسكرية والحدودية من جهة، وقطع دعائم الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن توقف برنامج SNAP أصاب نحو 42 مليون مستفيد، بينهم أسر وأطفال ومسنون وذوو احتياجات خاصة، وأن تبعات هذا الانقطاع شهدت محاولات تعويض محلية من الولايات، الأمر الذي كشف هشاشة العدالة الاجتماعية في النظام الفدرالي الأميركي. ورأت "وطن أمروز" أن سياسة الإدارة تعكس فلسفة سياسية ترى الحماية الاجتماعية امتيازًا لا حقًا، وتحوّل الجوع إلى أداة ضغط سياسي.

نحو استقلال اقتصادي إيراني

صحيفة "رسالت" تناولت مَسألة الاستقلال الاقتصادي بوصفها معيارًا لاستقرار الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية والعقوبات. ورأت الصحيفة أن الاستقلال لا يعني قطع العلاقات مع العالم، بل قطع "التبعية"، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الإيراني ما زال يعتمد على النفط واستيراد السلع الوسيطة، وأن الثقافة الاستهلاكية الخارجية تظل عائقًا أمام التحوّل.

وأشارت "رسالت" إلى مبادرات لتوطين التكنولوجيا ودعم الإنتاج المحلي والتوسع في التجارة مع دول شريكة، لكنّها شددت على أن تحقيق الاستقلال الاقتصادي يتطلب إصلاحات هيكلية في السياسة المصرفية والضريبية، ومكافحة الريع والتهريب، وتغيير سلوكات الاستهلاك. وختمت الصحيفة بأن الطريق الصحيح يتمثل في جعل "الجهاد الاقتصادي" عقيدة عملٍ سياسي واجتماعي لمواجهة أدوات الضغط المعادية.

الكلمات المفتاحية