بعد ثلاثةُ أعوامٍ من العملِ المتواصلِ والتخطيطِ الدقيقِ، افتُتح مركز الإمام الرضا (ع) الصحي في بلدة الغازية، وهو المركزُ الخامسُ والستون للهيئة الصحية الإسلامية، في حفلٍ أقيم برعايةِ وزيرِ الصحةِ العامةِ الدكتور ركان ناصر الدين وبمشاركة شخصياتٍ وفعالياتٍ سياسيةٍ ودينيةٍ وصحيةٍ واجتماعيةٍ وحشدٍ من الأهالي.

استُهلّ الحفلُ بآياتٍ من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني، ثمّ عُرضَ فيلمٌ وثائقيٌّ تناولَ مسارَ العملِ في المركز منذ وضعِ حجرِ الأساس عام 2022 على يدِ الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين، وصولًا إلى إنجازه الكامل ليغدو نموذجًا متقدّمًا في الرعاية الطبية المتكاملة وتجسيدًا لشعار الهيئة الدائم "خدمة أشرف الناس".

وفي الكلمات أكّد المدير العام للهيئة الصحية الإسلامية عباس حب الله أنّ هذا المركز هو عربونُ وفاءٍ لأهلٍ صمدوا وثبتوا في أرضهم رغم كل التحديات، فكان حقًّا عليهم أن تُقدَّم لهم أرقى الخدمات الطبية بأفضل المعايير ، وأضاف أنّ هذا المشروع يُشكّل خطوةً إضافيةً في مسارِ الارتقاءِ بالقطاعِ الصحيّ في الجنوب بما يعزّز صمودَ الناس وكرامتهم في وجه الصعوبات.

من جهته وجّه وزيرُ الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين تحيةَ تقديرٍ للهيئة الصحية الإسلامية على هذا الإنجاز الذي يصبُّ في خدمة الإنسان والمجتمع، مستذكرًا الدورَ الريادي للشهيد السيد صفي الدين في دعمِ المشاريع الإنمائية والصحية.

وأكد ناصر الدين أنّ الخدمةَ الحقيقية تكونُ بأشفار العيون كما تفعلون أنتم، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تسيرُ بخطى ثابتة نحو شراكةٍ تكامليةٍ بين القطاع العام والهيئات الأهلية، معلنًا عن توقيع مناقصةِ الأدوية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان.

وفي ختام الحفل، قُدّم درعٌ تكريميٌّ لوزير الصحة تقديرًا لجهوده في تطوير القطاع الصحي، ثم جال الحاضرون في أقسامِ المركزِ المتخصّص الذي يضمّ 42 طبيبًا في 18 اختصاصًا، إلى جانب الصيدلية، والمختبر، وقسم الأشعة والتصوير الصوتي، وتخطيط السمع والأعصاب والدماغ، وفحص الجهد والتصوير الصوتي للقلب وقد تميّز المركز بتجهيزه بأحدث المعدّات والتقنيات الطبية الحديثة، ليكون منارةً جديدةً في خدمة الإنسان وصحّته في الجنوب اللبناني.

الكلمات المفتاحية