لا تتوقف الخروقات "الإسرائيلية" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزّة. ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" توغّل الليلة الماضية في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط إطلاق نار كثيف على خيام النازحين.

وقال شهود عيان إن "آليات الاحتلال "الإسرائيلي" توغّلت في منطقة أبو جريبان قرب دوّار أبو محمود أبو مغصيب شرق دير البلح، وقامت بوضع المكبّات الإسمنتية الملوّنة بالأصفر، وذلك في إطار تحديد الخط الأصفر الذي يفرضه الاحتلال في عدد من مناطق قطاع غزّة ويمنع من خلاله المواطنين من دخول تلك المناطق".

في جنوب القطاع، أطلق الجيش "الإسرائيلي" النار بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة من شرق خان يونس.

ونفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمنازل المواطنين طوال ساعات الليل وحتّى الفجر، مع قيام طائرات "إسرائيلية" بتنفيذ أحزمة نارية شرقي مدينة خان يونس.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرقي حيّ التفاح شرق مدينة غزّة، كما نفّذت عمليات نسف واسعة شرق مخيّم جباليا شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزّة إن مستشفيات القطاع استقبلت 22 شهيدًا، بينهم 5 جدد و17 انتُشلوا، و9 من المصابين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68,858 شهيدًا و170,664 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، قتل الجيش "الإسرائيلي" 226 مواطنًا وأصاب 594، في ما جرى انتشال 499 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

