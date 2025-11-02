خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

فلسطين

خروقات
فلسطين

خروقات "إسرائيلية" متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

2025-11-02 10:37
53

لا تتوقف الخروقات "الإسرائيلية" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزّة. ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" توغّل الليلة الماضية في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط إطلاق نار كثيف على خيام النازحين.

وقال شهود عيان إن "آليات الاحتلال "الإسرائيلي"  توغّلت في منطقة أبو جريبان قرب دوّار أبو محمود أبو مغصيب شرق دير البلح، وقامت بوضع المكبّات الإسمنتية الملوّنة بالأصفر، وذلك في إطار تحديد الخط الأصفر الذي يفرضه الاحتلال في عدد من مناطق قطاع غزّة ويمنع من خلاله المواطنين من دخول تلك المناطق".

في جنوب القطاع، أطلق الجيش "الإسرائيلي"  النار بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة من شرق خان يونس.

ونفّذ الجيش "الإسرائيلي"  عمليات نسف لمنازل المواطنين طوال ساعات الليل وحتّى الفجر، مع قيام طائرات "إسرائيلية" بتنفيذ أحزمة نارية شرقي مدينة خان يونس.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرقي حيّ التفاح شرق مدينة غزّة، كما نفّذت عمليات نسف واسعة شرق مخيّم جباليا شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزّة إن مستشفيات القطاع استقبلت 22 شهيدًا، بينهم 5 جدد و17 انتُشلوا، و9 من المصابين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي"  إلى 68,858 شهيدًا و170,664 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، قتل الجيش "الإسرائيلي"  226 مواطنًا وأصاب 594، في ما جرى انتشال 499 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني جيش العدو الاسرائيلي قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
خروقات
خروقات "إسرائيلية" متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
صحة غزة: وصول 9 إصابات و22 جثمانًا إلى مستشفيات غزة خلال 48 ساعة
صحة غزة: وصول 9 إصابات و22 جثمانًا إلى مستشفيات غزة خلال 48 ساعة
فلسطين منذ 19 ساعة
الاحتلال يواصل خرق الهدنة ويمنع دخول 455 شاحنة يوميًا لغزة
الاحتلال يواصل خرق الهدنة ويمنع دخول 455 شاحنة يوميًا لغزة
فلسطين منذ 20 ساعة
القسام: جاهزون لاستخراج جث أسرى العدو داخل الخط الأصفر 
القسام: جاهزون لاستخراج جث أسرى العدو داخل الخط الأصفر 
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
الحاج حسن: القوة والجهوزية ضمانة لبنان الحقيقية لأمنه واستقراره
الحاج حسن: القوة والجهوزية ضمانة لبنان الحقيقية لأمنه واستقراره
لبنان منذ 14 دقيقة
الموسوي: المقاومة صامدة وثابتة
الموسوي: المقاومة صامدة وثابتة
لبنان منذ 56 دقيقة
الشيخ قبلان: وحشية
الشيخ قبلان: وحشية "إسرائيل" تتطلب تكريس القوة الوطنية لا التفريط بها
لبنان منذ ساعة
الحاج حسن: بعض اللبنانيين يسيرون بمنطق العدو لسلب قوة لبنان
الحاج حسن: بعض اللبنانيين يسيرون بمنطق العدو لسلب قوة لبنان
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة