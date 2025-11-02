أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أنَّ لبنان ما زال في قلب المعركة التي لم تتوقف حتى اليوم، مشددًا على أن التمسّك بسلاح المقاومة هو الخيار الوحيد لحماية لبنان وصون كرامته وسيادته في مواجهة التهديدات "الإسرائيلية" المتواصلة.

كلام الحاج حسن جاء ذلك خلال لقاء سياسي في بلدة حوش الرافقة، بحضور حشد من أبناء البلدة وفعاليات اجتماعية وثقافية وبلدية.

واستعرض الحاج حسن في كلمته السردية الكاملة للأحداث منذ معركة أولي البأس مرورًا باتفاق وقف إطلاق النار والخروقات التي يواصل العدو ارتكابها، مؤكدًا أن ما يجري اليوم هو استمرار لنهج العدوان الصهيوني ومحاولاته فرض معادلات جديدة على حساب المقاومة والمنطقة.

وأشار إلى أن التهديدات "الإسرائيلية" والتهويل بالحرب لا يمكن الجزم بحصولها أو نفيها، إلا أن الواجب الوطني يفرض البقاء على استعداد دائم لأي عدوان محتمل من هذا العدو الغاشم، معتبرًا أن القوة والجهوزية هما الضمانة الحقيقية لأمن لبنان واستقراره.

وفي الشأن الداخلي، شدَّد الحاج حسن على أهمية تلاحم الثنائي الشيعي وضرورة التنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مختلف الملفات السياسية والوطنية، مؤكدًا أنَّ هذا التعاون هو ما حفظ وحدة الموقف وقوة التمثيل.

كما أثنى على صمود جمهور المقاومة في وجه الاعتداءات والمؤامرات، مشيرًا إلى أنَّ هذه البيئة المقاومة كانت وما زالت الدعامة الأساسية لمسيرة التحرير والدفاع عن الوطن، بما تقدمه من تضحيات وإيمان راسخ بخيار المقاومة.

ودعا الحاج حسن إلى المشاركة الواسعة والفعّالة في الانتخابات النيابية لافتًا إلى أنَّها استحقاق استثنائي في مرحلة حساسة تتطلب وعيًا وطنيًا ومسؤولية عالية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين النائب الحاج حسن والحاضرين، تطرّق إلى مختلف القضايا السياسية والإنمائية التي تهم أبناء البلدة ومنطقة البقاع عمومًا.

