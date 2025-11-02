خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

النائب صلح: الرياضة تؤكد إرادة الحياة رغم التهديدات
لبنان

النائب صلح: الرياضة تؤكد إرادة الحياة رغم التهديدات "الإسرائيلية"

2025-11-02 16:34
75
بلال الموسوي - مراسل

119 مقالاً

نظّم "الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي" معسكرًا تدريبيًا واسعًا لأندية بعلبك - الهرمل في ساحة مرجة رأس العين، بمشاركة حوالي 500 لاعب من مختلف أندية المحافظة، بحضور عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب ينال الصلح.

وأكد النائب صلح، في كلمه خلال افتتاح المعسكر، أنّ "الحضور الشبابي الكبير من بعلبك - الهرمل هو تأكيد على إرادة الحياة والصمود لدى أبناء البقاع رغم التهديدات "الإسرائيلية" المستمرة"، مشددًا على أنّ "الرياضة تشكّل رسالة قوة من بعلبك العزّة والكرامة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الرياضة تمثّل مساحة لقاء جامعة للشباب اللبناني من جميع المناطق والطوائف، وتساهم في تعزيز قِيَم الانفتاح والهوية الوطنية المشتركة، وحماية المجتمع من التشدُّد والعزلة".

كما أشار إلى أنّ "الرياضة، إلى جانب فوائدها البدنية، هي علم قائم على الانضباط وبناء الشخصية، وتشكّل عنصرًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية، وبابًا رئيسيًا لمنع الانحراف وحماية الشباب من المخاطر التي تهدّد مستقبلهم".

كذلك، أشاد النائب صلح بجهود "الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي" في دعم المحافظات، معتبرًا أنّ "الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان ومستقبل الوطن".

وألقى رئيس الاتحاد، علي فواز، كلمة خلال افتتاح المعسكر أكّد فيها "استمرار الاتحاد في إعطاء الأولوية للبقاع والجنوب في الظروف الراهنة".

بعلبك الرياضة البقاع ينال صلح
