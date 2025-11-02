قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد إنّ "هناك الكثير من التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية"، لكنّنا نعلم أن الهدف منها هو دفع لبنان إلى رفع راية الاستسلام، وهذا لن يحدث".

جاء كلام النائب المقداد، في كلمة خلال رعايته حفل تخريج الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم في مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك، الذي نظمته "جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد" في منطقة بعلبك والبقاع، بمناسبة تخريج طلاب الدورات الصيفية لعام 2025، وبحضور حشد من العلماء والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية وأهالي الطلاب.

وأضاف النائب المقداد: "الأميركي هو العدو الأول، فمن دون أميركا لا "إسرائيل"، ولا قصف، ولا شهداء. أمّا من يلتقي مع الطروحات الأميركية و"الإسرائيلية" فهو لا يريد الخير للبنان".

وفيما شدّد على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي العدو الأول للبنان والمنطقة"، جزم بأنّ "المقاومة والشعب اللبناني لن يرفعا راية الاستسلام أمام التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية"".

وتابع قوله: "نقول بوضوح: المقاومة باقية، تدافع عن أهلها وعن هذا البلد واستقلاله، ولبنان الرسمي والشعبي والمقاومة اليوم في موقع واحد للدفاع عن الوطن، وهذا ما يجعل لبنان قوياً بشعبه وجيشه ومقاومته".

من جهته، أكّد مدير الجمعية في البقاع، الشيخ حاتم برو، في كلمته خلال الحفل، "عظمة القرآن الكريم وأثره في تهذيب النفوس وصقل شخصية الجيل الناشئ"، مثنيًا على "الجهود التي يبذلها الطلاب والأهالي والمشرفون في خدمة كتاب الله العزيز".

ثم تحدّث مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله في البقاع، الشيخ تامر حمزة، فشدد على "أهمية جعل القرآن الكريم منهج حياة نستلهم منه القيم والأخلاق، لا أنْ يقتصر على التلاوة والحفظ فحسب"، داعيًا إلى "نشر الثقافة القرآنية في المجتمع لتكون مصدر قوة ووحدة".

وفي ختام الحفل، جرى سحب القرعة وتوزيع الجوائز التكريمية على الطلاب المتميّزين في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

