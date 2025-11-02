خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في مكتبه في بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق وتركيا، والتأكيد على أهمية رفع مستوى التنسيق المشترك بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلدين.

كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل دعم جهود استقرار المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ويأتي اللقاء في ظل زيارة رسمية يجريها فيدان إلى بغداد، وبعد أسبوع من زيارة لرئيس الحشد الشعبي العراقي إلى العاصمة التركية أنقرة واجتماعه مع فيدان.

 

 

