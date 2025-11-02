خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
إيران

الحرس الثوري الإيراني: استشهاد منتسب أمني برصاص عناصر معادية جنوب شرق البلاد
إيران

الحرس الثوري الإيراني: استشهاد منتسب أمني برصاص عناصر معادية جنوب شرق البلاد

2025-11-02 18:08
67

أعلنت دائرة العلاقات العامة في مقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، عن استشهاد أحد عناصر قوات حفظ الأمن في طريق بمبور - دلكان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.

وقالت الدائرة، في بيان الأحد 2 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، إنّ "مساء أمس، تعرّضت سيارة أحد عناصر قوات حفظ الأمن، المنتسب محمد سياهاني، لإطلاق نار من قِبَل عناصر داخلية تابعة لجماعات معادية ومتمرّدة كانوا يستقلون سيارة، مما أسفر عن استشهاده".

وأضاف البيان أنّ "التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث من قِبَل الشرطة والأجهزة الأمنية المختصّة".

وكان الحرس الثوري قد أعلن، أمس، عن "استشهاد اثنين من عناصر قوات "الباسيج" من المسلمين السُنّة في هجوم إرهابي في محافظة سيستان وبلوشستان".


 

الكلمات المفتاحية
الإرهاب حرس الثورة الاسلامية ايران
