الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
حزب الله يشيّع الشّهيد إبراهيم رسلان في كونين
حزب الله يشيّع الشّهيد إبراهيم رسلان في كونين

2025-11-02 18:16
75

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة كونين الجنوبية، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد إبراهيم محمود رسلان "أبو جعفر"، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وأقيم التشييع بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ- الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وجابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

