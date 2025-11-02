خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-11-02 18:31
أكّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس أنّ "استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة (65 عامًا) من جنين داخل سجون الاحتلال، هو جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم السوداء التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال".

وأشارت حماس، في بيان، الأحد 2 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، إلى أنّ استشهاد الأسير غوادرة يأتي "في ظلّ الإهمال الطبي المتعمّد والتعذيب والمعاملة الوحشية التي تمارسها إدارة السجون ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل الإرادة والصمود في نفوس الأسرى".

وإذ نعت الحركة الشهيد غوادرة، حمّلت الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن استشهاده"، محذرةً من "خطورة نهجه الإجرامي الذي لن ينال من عزم أسرانا وشعبنا".

ودعت الشعب الفلسطيني إلى "تكثيف كل جهد ممكن للدفاع عن أسرانا البواسل، والانتصار لمظلوميتهم حتى نيل حريتهم".

كما دعت حماس المؤسّسات الدولية والحقوقية إلى "تَحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة، والعمل على ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ووحشيته".

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قد نعى، في بيان اليوم، الشهيد غوادرة، "الذي ارتقى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، في ظلّ استمرار الجرائم الممنهجة التي ترتكبها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين عبر سياسات القتل البطيء، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب النفسي والجسدي".

