لاريجاني: لا يمكن ترشيد العدو بتقديم تنازلات غير مشروطة

2025-11-02 19:08
اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّه "لا يمكن ترشيد العدو بتقديم تنازلات غير مشروطة".

وقال لاريجاني، خلال اجتماع لعلماء العلوم الإنسانية عُقِد في طهران قبل أيام قليلة، إنّ "الأشخاص أنفسهم الذين وافقوا على ضرورة التخصيب (لليورانيوم) يقولون الآن إنّه لا ينبغي لنا ذلك، هم انتهازيون".

وأشار لاريجاني إلى أنّه "لا نهاية لمطالب الولايات المتحدى؛ حيث إنّهم يقولون: بعد التخصيب، اخفضوا مدى صواريخكم وافعلوا ما نقوله في المنطقة"، مؤكّدًا أنّ "هناك حاجة لمقاومة وطنية ضد هذه المطالب، وعلى إيران والإيرانيين أنفسهم الوقوف في وجهها".

وأضاف: "نحن لا نقول إنّنا لن نتفاوض، لطالما أوصانا قائد الثورة بأنّه يجب أنْ تكون لديكم معرفة بالتفاوض، ولكن يجب أنْ تكون المفاوضات حقيقية، وليس أنْ يقولوا مُسبقًا إنّ هذا ما يجب أنْ يكون عليه الأمر".

وختم لاريجاني حديثه بالقول: "يجب ألّا نكون ساذجين، لا أحد يقول إنّه لا ينبغي لنا التفاوض، ولكن يجب أنْ يتم ذلك في مكانه. هذا لا يعني أنّ الجمهورية الإسلامية لا تريد التفاوض إطلاقًا".

من جهة أخرى، رأى لاريجاني أنّ "الطريق الصحيح لإصلاح سلوك المنافسين يكمن في تعزيز اللحمة الوطنية، وشرطها الأساسي هو الإصلاحات الاقتصادية لإعادة الاستقرار إلى حياة الناس".
 

