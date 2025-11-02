قال الممثّل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن أنّ "اتخاذ القرار بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني يقع بالكامل ضمن صلاحيات السلطات الايرانية ولا يوجد أيّ قيود عليه".

وقال أوليانوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء: "ما زال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستتخذ خطوات إضافية في طريق تطوير برنامجها النووي أم لا. هذا الأمر سيحدّده فقط المسؤولون الإيرانيون".

وأشار إلى أحكام "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" (NPT)، قائلًا: "هذه المعاهدة لا تفرض قيودًا أو حظرًا صارمًا على الدول في مجال الأنشطة النووية السلمية، بشرط أنْ تكون هذه الأنشطة سلمية بحتة وتخضع بشكل فعّال لرقابة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"".

جدير ذكره أنّ صلاحية القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي انتهت في تشرين أول/أكتوبر 2025، وهو الوثيقة التي أقرّت الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015.

وبموجب الاتفاق النووي، وافقت إيران والدول الأعضاء في الاتفاقية على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل إلغاء جزء من العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وعودة العقوبات على إيران، خفّضت الأخيرة تدريجًا التزاماتها بعد فشل الأطراف الغربية في الوفاء بالتزاماتها.



