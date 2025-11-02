حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فوزًا مهمًا على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدم لوصافة ترتيب الدوري.

وبادر النجم النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، وتعادل بورنموث سريعًا بواسطة تايلور دامز في الدقيقة 25.

ولم يهنأ بورنموث بتعادله كثيرًا، بعدما عاد هالاند لهز الشباك من جديد، محرزًا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، ليعزز تواجده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفًا في 10 لقاءات.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز نيكو أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليؤمن حصول فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على النقاط الثلاث.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح مانشستر سيتي قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب يوم الأربعاء المقبل مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي تعرض لخسارة مباغتة أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بعدما حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، متأخرًا بفارق 6 نقاط خلف نادي أرسنال المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث، الذي نال خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات، عند 18 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع.

