خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي برشلونة يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على إلتشي

عربي ودولي

عربي ودولي

"رويترز": الولايات المتحدة تجهّز قاعدة عسكرية قرب فنزويلا

2025-11-02 22:00
47

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن أنّ "الجيش الأميركي يقوم بتحديث قاعدة بحرية قديمة مهجورة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في منطقة الكاريبي، مما يشير إلى استعدادات لعمليات مستدامة محتملة" ضد فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء وعسكريين قولهم إنّ "أعمال البناء في المنشأة تشير إلى استعدادات الولايات المتحدة لعمليات طويلة الأمد في منطقة البحر الكاريبي".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية في القاعدة البحرية السابقة "روزفلت رودز في بورتو ريكو" التي أغلقها سلاح البحرية الأميركي قبل أكثر من 20 عامًا، أنّ الأعمال كانت جارية يوم 17 أيلول/سبتمبر 2025.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت عن أنّ "الولايات المتحدة تعمل على زيادة وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا، حيث يُحتمل أنْ يصل عدد قواتها في المنطقة إلى نحو 16 ألف جندي".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أنّ "القوّة الأميركية المنتشرة تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة، مشيرةً إلى أنّها تتلقّى دعمًا جويًا من القواعد الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية من طراز "بي - 52" ومقاتلات "أف - 35".

وأضاف التقرير أنّ "حاملة الطائرات الأميركية الأكبر "يو إس إس جيرالد ر. فورد" ترافقها 5 سفن حربية، وهي تتّجه من أوروبا نحو سواحل فنزويلا، ومن المتوقع أنْ تصل إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة".


 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا الجيش الامريكي
إقرأ المزيد
المزيد
"رويترز": الولايات المتحدة تجهّز قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
رئيس الحشد الشعبي العراقي يبحث مع وزير خارجية تركيا سبل تعزيز التعاون
رئيس الحشد الشعبي العراقي يبحث مع وزير خارجية تركيا سبل تعزيز التعاون
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مفوضية حقوق الإنسان: الغارات الأمريكية على القوارب في الكاريبي تنتهك القانون الدولي
مفوضية حقوق الإنسان: الغارات الأمريكية على القوارب في الكاريبي تنتهك القانون الدولي
عربي ودولي منذ يوم
قمة كورية صينية في جيونجو لتعزيز الحوار مع كوريا الشمالية وإعادة بناء العلاقات
قمة كورية صينية في جيونجو لتعزيز الحوار مع كوريا الشمالية وإعادة بناء العلاقات
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
"رويترز": الولايات المتحدة تجهّز قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
عين على العدو منذ 5 ساعات
تعيين مبعوث خاص للعراق.. نخب عراقية لـ
تعيين مبعوث خاص للعراق.. نخب عراقية لـ"العهد": واشنطن تواصل هيمنتها بأساليب جديدة
خاص العهد منذ 14 ساعة
تصاعد التنافس الدولي وهشاشة الداخل الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية
تصاعد التنافس الدولي وهشاشة الداخل الأميركي محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة