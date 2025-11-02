كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن أنّ "الجيش الأميركي يقوم بتحديث قاعدة بحرية قديمة مهجورة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في منطقة الكاريبي، مما يشير إلى استعدادات لعمليات مستدامة محتملة" ضد فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء وعسكريين قولهم إنّ "أعمال البناء في المنشأة تشير إلى استعدادات الولايات المتحدة لعمليات طويلة الأمد في منطقة البحر الكاريبي".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية في القاعدة البحرية السابقة "روزفلت رودز في بورتو ريكو" التي أغلقها سلاح البحرية الأميركي قبل أكثر من 20 عامًا، أنّ الأعمال كانت جارية يوم 17 أيلول/سبتمبر 2025.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت عن أنّ "الولايات المتحدة تعمل على زيادة وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا، حيث يُحتمل أنْ يصل عدد قواتها في المنطقة إلى نحو 16 ألف جندي".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أنّ "القوّة الأميركية المنتشرة تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة، مشيرةً إلى أنّها تتلقّى دعمًا جويًا من القواعد الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية من طراز "بي - 52" ومقاتلات "أف - 35".

وأضاف التقرير أنّ "حاملة الطائرات الأميركية الأكبر "يو إس إس جيرالد ر. فورد" ترافقها 5 سفن حربية، وهي تتّجه من أوروبا نحو سواحل فنزويلا، ومن المتوقع أنْ تصل إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة".





