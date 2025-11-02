عاد نادي برشلونة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد فوزه بنتيجة 3-1 على إلتشي، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة 11.

وسجّل أهداف برشلونة في المباراة، كل من لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد في الدقائق (9، 11، 61).

بينما سجل هدف إلتشي الوحيد رافا مير في الدقيقة 42.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد. بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وعاد برشلونة لطريق الانتصارات في الليجا من جديد، بعدما خسر لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

الكلمات المفتاحية