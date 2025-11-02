خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النمر: طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة

رياضة

برشلونة يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على إلتشي
رياضة

برشلونة يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على إلتشي

2025-11-02 22:11
51

عاد نادي برشلونة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد فوزه بنتيجة 3-1 على إلتشي، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة 11. 

وسجّل أهداف برشلونة في المباراة، كل من لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد في الدقائق (9، 11، 61).

بينما سجل هدف إلتشي الوحيد رافا مير في الدقيقة 42. 

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد. بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وعاد برشلونة لطريق الانتصارات في الليجا من جديد، بعدما خسر لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية. 

 

الكلمات المفتاحية
اسبانيا كرة القدم برشلونة
إقرأ المزيد
المزيد
برشلونة يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على إلتشي
برشلونة يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على إلتشي
رياضة منذ 3 ساعات
مانشستر سيتي يتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بورنموث
مانشستر سيتي يتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بورنموث
رياضة منذ 4 ساعات
رباعية نظيفة للنجمة في مرمى العهد انفرد بها بصدارة الدوري
رباعية نظيفة للنجمة في مرمى العهد انفرد بها بصدارة الدوري
رياضة منذ يوم
إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة
إصابات تربك فليك وتعرقل مسيرة برشلونة
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
برشلونة يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على إلتشي
برشلونة يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على إلتشي
رياضة منذ 3 ساعات
مانشستر سيتي يتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بورنموث
مانشستر سيتي يتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بورنموث
رياضة منذ 4 ساعات
هكذا تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء مبابي في الكلاسيكو
هكذا تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء مبابي في الكلاسيكو
رياضة منذ يومين
بطولة لبنان: فوز العهد على التضامن وجويا على المبرة
بطولة لبنان: فوز العهد على التضامن وجويا على المبرة
رياضة 2025-10-25
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة