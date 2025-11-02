أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "دماء الشهداء هي التي تحفظ كرامة الأمة وتصون عزّتها"، مشددًا على أنّ "طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة التي رسمت بدمائها نهج العزّة والكرامة".

كلام النمر جاء خلال المجلس الحسيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد عباس إبراهيم المكحل في بلدة علي النهري، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، بحضور فعاليات اجتماعية ودينية من البلدة والجوار، ورئيس البلدية والمخاتير.

وأشار النمر في كلمته إلى "القيم التي يجسدها الشهداء في مسيرة المقاومة، وصبر العائلات التي قدّمت فلذات أكبادها دفاعًا عن الوطن والمقدسات"، مؤكدًا أنّ "هؤلاء الشهداء هم الركيزة التي يقوم عليها نهج العزّة والسيادة".

واختُتمت المناسبة بمجلس عزاءٍ حسيني استُذكر فيه مصاب الإمام الحسين (ع) وأهل بيته، وسط أجواءٍ من الخشوع والوفاء لدماء الشهداء والمجاهدين الذين صنعوا بتضحياتهم طريق النصر والثبات.

