خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي عراقتشي: خلال الـ24 ساعة الماضية تمّ فضح كذبة تبرير القصف الصهيوني - الأميركي لإيران 

لبنان

النمر: طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة
لبنان

النمر: طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة

2025-11-02 22:31
62

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "دماء الشهداء هي التي تحفظ كرامة الأمة وتصون عزّتها"، مشددًا على أنّ "طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة التي رسمت بدمائها نهج العزّة والكرامة".

كلام النمر جاء خلال المجلس الحسيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد عباس إبراهيم المكحل في بلدة علي النهري، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، بحضور فعاليات اجتماعية ودينية من البلدة والجوار، ورئيس البلدية والمخاتير.

وأشار النمر في كلمته إلى "القيم التي يجسدها الشهداء في مسيرة المقاومة، وصبر العائلات التي قدّمت فلذات أكبادها دفاعًا عن الوطن والمقدسات"، مؤكدًا أنّ "هؤلاء الشهداء هم الركيزة التي يقوم عليها نهج العزّة والسيادة".

واختُتمت المناسبة بمجلس عزاءٍ حسيني استُذكر فيه مصاب الإمام الحسين (ع) وأهل بيته، وسط أجواءٍ من الخشوع والوفاء لدماء الشهداء والمجاهدين الذين صنعوا بتضحياتهم طريق النصر والثبات.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
الحاج حسن: البيئة المقاومة لن تُهزم
الحاج حسن: البيئة المقاومة لن تُهزم
لبنان منذ ساعتين
النمر: طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة
النمر: طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة
لبنان منذ 3 ساعات
الشيخ الخطيب من بليدا: لتكن الحكومة بجانب رئيس الجمهورية لمواجهة العدوان
الشيخ الخطيب من بليدا: لتكن الحكومة بجانب رئيس الجمهورية لمواجهة العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 5 ساعات
غضب وحداد داخل مخيمات شمال لبنان ومراسم تذكير بوعد بلفور المشؤوم
غضب وحداد داخل مخيمات شمال لبنان ومراسم تذكير بوعد بلفور المشؤوم
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الحاج حسن: البيئة المقاومة لن تُهزم
الحاج حسن: البيئة المقاومة لن تُهزم
لبنان منذ ساعتين
النمر: طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة
النمر: طريق المقاومة سيبقى مستمرًا بفضل التضحيات الجليلة
لبنان منذ 3 ساعات
غضب وحداد داخل مخيمات شمال لبنان ومراسم تذكير بوعد بلفور المشؤوم
غضب وحداد داخل مخيمات شمال لبنان ومراسم تذكير بوعد بلفور المشؤوم
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله يشيّع الشّهيد إبراهيم رسلان في كونين
حزب الله يشيّع الشّهيد إبراهيم رسلان في كونين
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة