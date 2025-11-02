قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، إنّه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تمّ فضح الكذبة الفاضحة التي حاولت تبرير القصف غير القانوني لإيران من قِبَل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بذريعة "التهديد النووي الوشيك"".

وذكّر عراقتشي، في منشور على منصة "أكس"، بأنّ "المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أعلن بوضوح عن أنّ إيران لا تطوّر سلاحًا نوويًا ولم تفعل ذلك أبدًا".

وأضاف عراقتشي: "وزير الخارجية العُمانية، الوسيط الموثوق بين طهران وواشنطن، أكّد أيضًا أنّه لم يكن هناك في أيّ وقت من الأوقات أيّ "تهديد نووي من إيران"".

وفيما أكّد أنّ "إيران لم تدمّر الدبلوماسية بل الذين فجّروا طاولة المفاوضات هم من قضوا عليها"، بيّن أنّ "الكيان الصهيوني هو من هاجم الدبلوماسية، لأنّ خوفه الحقيقي كان من فشل مشروع "صناعة العدو من إيران"".

وقال عراقتشي: "رئيس الولايات المتحدة وصل إلى البيت الأبيض متعهّدًا بإنهاء ألاعيب نتنياهو ضد أوباما وبايدن. لا يزال هناك وقت لتصحيح المسار".

