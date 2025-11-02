خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الحاج حسن: البيئة المقاومة لن تُهزم

إيران

عراقتشي: خلال الـ24 ساعة الماضية تمّ فضح كذبة تبرير القصف الصهيوني - الأميركي لإيران 
إيران

عراقتشي: خلال الـ24 ساعة الماضية تمّ فضح كذبة تبرير القصف الصهيوني - الأميركي لإيران 

2025-11-02 22:41
54

قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي، إنّه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تمّ فضح الكذبة الفاضحة التي حاولت تبرير القصف غير القانوني لإيران من قِبَل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بذريعة "التهديد النووي الوشيك"".

وذكّر عراقتشي، في منشور على منصة "أكس"، بأنّ "المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أعلن بوضوح عن أنّ إيران لا تطوّر سلاحًا نوويًا ولم تفعل ذلك أبدًا".

وأضاف عراقتشي: "وزير الخارجية العُمانية، الوسيط الموثوق بين طهران وواشنطن، أكّد أيضًا أنّه لم يكن هناك في أيّ وقت من الأوقات أيّ "تهديد نووي من إيران"".

وفيما أكّد أنّ "إيران لم تدمّر الدبلوماسية بل الذين فجّروا طاولة المفاوضات هم من قضوا عليها"، بيّن أنّ "الكيان الصهيوني هو من هاجم الدبلوماسية، لأنّ خوفه الحقيقي كان من فشل مشروع "صناعة العدو من إيران"".

وقال عراقتشي: "رئيس الولايات المتحدة وصل إلى البيت الأبيض متعهّدًا بإنهاء ألاعيب نتنياهو ضد أوباما وبايدن. لا يزال هناك وقت لتصحيح المسار".

الكلمات المفتاحية
اميركا الحكومة الاسرائيلية ايران عباس عراقتشي
إقرأ المزيد
المزيد
عراقتشي: خلال الـ24 ساعة الماضية تمّ فضح كذبة تبرير القصف الصهيوني - الأميركي لإيران 
عراقتشي: خلال الـ24 ساعة الماضية تمّ فضح كذبة تبرير القصف الصهيوني - الأميركي لإيران 
إيران منذ 3 ساعات
أوليانوف: مستقبل البرنامج النووي الإيراني تحدّده طهران وحدها
أوليانوف: مستقبل البرنامج النووي الإيراني تحدّده طهران وحدها
إيران منذ 5 ساعات
لاريجاني: لا يمكن ترشيد العدو بتقديم تنازلات غير مشروطة
لاريجاني: لا يمكن ترشيد العدو بتقديم تنازلات غير مشروطة
إيران منذ 6 ساعات
الحرس الثوري الإيراني: استشهاد منتسب أمني برصاص عناصر معادية جنوب شرق البلاد
الحرس الثوري الإيراني: استشهاد منتسب أمني برصاص عناصر معادية جنوب شرق البلاد
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقتشي: خلال الـ24 ساعة الماضية تمّ فضح كذبة تبرير القصف الصهيوني - الأميركي لإيران 
عراقتشي: خلال الـ24 ساعة الماضية تمّ فضح كذبة تبرير القصف الصهيوني - الأميركي لإيران 
إيران منذ 3 ساعات
أوليانوف: مستقبل البرنامج النووي الإيراني تحدّده طهران وحدها
أوليانوف: مستقبل البرنامج النووي الإيراني تحدّده طهران وحدها
إيران منذ 5 ساعات
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
عين على العدو منذ 5 ساعات
لاريجاني: لا يمكن ترشيد العدو بتقديم تنازلات غير مشروطة
لاريجاني: لا يمكن ترشيد العدو بتقديم تنازلات غير مشروطة
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة