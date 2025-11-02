شدّد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على أنّ "البيئة المقاومة التي صمدت في وجه القتل والمجازر والتهجير لن تُهزم، ولن تنال منها آلة العدوان الصهيونية"، داعيًا الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها والمبادرة فورًا إلى ملاقاة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاق ورشة إعادة الإعمار الأسبوع المقبل".

وخلال احتفال تأبيني في بعلبك لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد محمد قاسم وهبي وعائلته، قال الحاج حسن إنّ "لبنان التزم منذ وقف إطلاق النار ببنود الاتفاق، بينما العدو "الإسرائيلي" ما زال ينتهكه بدعم أميركي، وبمشاريع تهجير وإنشاء مناطق عازلة أو اقتصادية في الجنوب، في محاولة فاشلة لفرض أمر واقع جديد".

ورفض الحاج حسن تصريحات وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس حول منع البناء في القرى الجنوبية، موضحًا أنها تكشف النيات العدوانية المستمرة تجاه لبنان.

وفي الشأن الداخلي، حذّر من محاولات بعض القوى السياسية، مدعومة من دول غربية وعربية، لاستثمار نتائج الحرب والتأثير على الانتخابات النيابية المقبلة عبر تعديل القانون الانتخابي لمصالحها، مؤكدًا أنّ "التحالف بين حزب الله وحركة أمل وحلفائهما ثابت وراسخ وسيزداد قوة".

وختم الحاج حسن قائلًا: "بعد إعادة الإعمار يجب فتح نقاش وطني جدي حول استراتيجية أمن ودفاع وطني لتسليح الجيش وتمكينه من حماية الوطن، لأن لبنان لا يُحمى إلا بجيشه وشعبه ومقاومته".

أمّا رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، فأكد في كلمة له أنّ "فلسطين تبقى القضية المركزية"، مشددًا على أنّ "دماء الشهداء ستظل الزاد الذي يحفظ الوطن"، وأنّ "وحدة اللبنانيين ودولة عادلة قوية هي السبيل الوحيد لصون الكرامة الوطنية ومواجهة التحديات".

