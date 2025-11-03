في اليوم الـ23 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال خرقها للاتفاق بسلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من القطاع لا سيما في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات عنيفة طوال ساعات الليل شرقي مدينة غزة.

وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على نسف عدد من المنازل في قرية عبسان شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق النار على المناطق الشرقية من المدينة.

وأصيبت طبيبة برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" داخل مستشفى الصليب الأحمر الميداني في منطقة المواصي غربي مدينة رفح في جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني مناطق في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل أعلنت سلطات الاحتلال صباح اليوم أنه تم التعرف على جثامين الجنود الأسرى الثلاثة التي سلمتها حركة حماس الليلة الماضية للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ليرتفع بذلك عدد جثامين الأسرى التي تم تسليمها لسلطات الاحتلال إلى 21.

ومن المقرر أن تسلم سلطات الاحتلال اليوم جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين من الجثامين المحتجزة لديها، وذلك في مقابل خطوة حماس بتسليم جثامين الجنود الثلاثة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى 68865 شهيدًا و 170670 مصابًا.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/اكتوبر الماضي قتلت قوات الاحتلال الصهيوني 236 فلسطينيًا، وأصابت أكثر من 600 آخرين.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من انتشال 502 من جثامين الشهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ إعلان وقف إطلاق النار.



