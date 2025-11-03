تلعب الهيئة الصحية الإسلامية دورًا أساسيًا في تحسين جودة حياة الأفراد، خصوصًا في بلد كلبنان بما يواجهه من تحديات اقتصادية وصحية.

تبرز الهيئة الصحية الإسلامية كركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي وتعزيز صمود المجتمع، حيث تسعى إلى تأمين الرعاية الطبية الشاملة والمستدامة لجميع فئات المجتمع، ولا سيّما الأكثر حاجة، مساهمةً بذلك في تحسين جودة الحياة وترسيخ مفهوم الخدمة الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية في العمل الصحي.

بيروت والشمال

يسهب مدير مديرية بيروت في الهيئة الصحية الإسلامية، علي شعيتو، بالحديث عن دور الهيئة ومرافقها.

ووفقًا لشعيتو، تشمل مديرية بيروت منطقة جغرافية واسعة تبدأ من جون جنوبًا، مرورًا ببيروت، والمتن، وكسروان، وجبيل، وصولًا إلى عكار في الشمال.

ينقسم عمل الهيئة الصحية إلى عدّة عناوين رئيسية، أولها إنشاء المراكز الصحية لخدمة الناس، حيث تختلف أحجام هذه المراكز بحسب نطاق المنطقة وعدد السكان، إذ يتراوح العمل بين إنشاء مركز صحي متكامل أو مستوصف صغير، بما يتناسب مع حاجات الأهالي. وثانيًا، الإرشاد والتثقيف وحملات التوعية، إذ تولي الهيئة أهمية كبيرة للتوعية في الصحة النفسية والمجتمعية، وتُنفذ هذه النشاطات إما داخل المراكز الصحية، أو في الأحياء مباشرة، من خلال التواصل الميداني مع السكان.

كما أولت الهيئة الصحية اهتمامًا خاصًا بالصحة النفسية، فقامت بإنشاء عيادات وأقسام مخصصة داخل بعض المراكز لتقديم خدمات مثل:

- العلاج النفسي والطب النفسي

- العلاج الانشغالي

- اختبارات الذكاء

- تقييم النطق

مراكز مديرية بيروت عددها 17، وفقًا لشعيتو، وموزعة كالتالي:

1. مركز الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت

2. مركز حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

3. مركز دار الحوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت

4. مركز المريجة الصحي في الضاحية الجنوبية لبيروت

5. مركز برج البراجنة الصحي في الضاحية الجنوبية لبيروت

6. مركز الإمام الرضا (ع) في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت

7. مركز الصادق (ع) في الأجنحة الخمسة في الضاحية الجنوبية لبيروت

8. مركز الإمام زين العابدين (ع) في العمروسية

9. مركز السيد خديجة (ع) في المصيطبة في بيروت

10. مركز خاتم الأنبياء في النويري في بيروت

11. مركز البحار في جدرا

12. مركز المعيصرة في كسروان

13. مركز كفرسالا في جبيل

14. مركز لاسا

15. مركز رشكيدا في البترون

16. مركز الرويسات في المتن

17. مركز حبشيت في عكار

يؤكد شعيتو أن هذه المراكز مرخصة من وزارة الصحة، و10 منها مصنفة كمراكز رعايا أولية، مشيرًا إلى أنها تخضع للمعايير الدولية، من حيث جودة الخدمة ونوعيتها، ومن حيث الفريق الطبي والفني المتخصص، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية يناهز الـ 120 ألف مستفيد شهريًا.

وتسعى الهيئة الصحية الإسلامية إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعائية لكافة شرائح المجتمع اللبناني من مختلف الانتماءات والمذاهب، على ما يورد شعيتو، وبالأخص المستضعفين منهم، فهي لا تتوخى الربح، بل هي ظهير للمقاومة ومجتمعها، وتساعد كل المحرومين والمستضعفين وتقدم خدماتها لهم.

يقول شعيتو: "نحرص في الهيئة الصحية على أن تكون خدماتنا مراعية للقدرة الاقتصادية للناس"، مضيفًا: "لدينا عدد كبير من العقود والشراكات مع جمعيات مانحة، ما يسمح لنا بتقديم خدمات بأسعار أقل حتى من التسعيرات المتدنية، لتكون في متناول الجميع، كما نتعاون بشكل وثيق مع البلديات في إدارة وتشغيل مرافقنا الصحية، ضمن إطار شراكة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المحلية وتعزيز الوصول إليها، ويتم توفير الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة وفق بروتوكولات علاجية واضحة ومحددة، تضمن الاستمرارية والفعالية في تقديم الدواء".

برنامج الصحة المدرسية

لدى الهيئة الصحية الإسلامية برنامج الصحة المدرسية، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية، حيث تشارك الهيئة في تنفيذ برنامج الصحة المدرسية من خلال مراكزها المنتشرة، ويقوم فريقها في كل نطاق جغرافي بزيارة المدارس لمعاينة الطلاب، وإرشادهم صحيًا، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو علاج متخصص، وفقًا لمدير مديرية بيروت في الهيئة الصحية الإسلامية.

ويشدد شعيتو على أن الهيئة تلتزم بتنفيذ هذا البرنامج بشكل دوري ومنذ انطلاقتها، لما له من دور أساسي في الكشف المبكر عن المشاكل الصحية.

برامج الأمراض المزمنة

لدى الهيئة الصحية برامج متخصصة للتوعية والفحص المبكر حول الأمراض المزمنة، مثل: السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

وتشمل هذه البرامج حملات توعوية وفحوصات دورية تهدف إلى الكشف المبكر وتحسين جودة الحياة للمرضى.

جودة الخدمة

تضع الهيئة الصحية جودة الخدمة في صلب اهتمامها، وقد أنشأت لهذا الغرض مديرية متخصصة بالجودة، ويعمل فيها مندوبون تقتصر مهمتهم على:

- تقييم مستوى الخدمات الصحية

- متابعة الالتزام بالمعايير المعتمدة

- قياس رضى المستفيدين

ويتم التقييم بناءً على معايير جودة محددة وواضحة تضمن التطوير المستمر وتحقيق أعلى مستوى من الرعاية.

الجنوب والبقاع الغربي

كما في بيروت كانت الهيئة الصحية في الجنوب والبقاع الغربي دائمًا في خدمة مجتمعها، ومتابعة كافة شؤونهم الصحية عبر سلسلة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تساهم في رفع مستوى صحة المجتمع والفرد.

مديرية جبل عامل الأولى

تتوزع مراكز الهيئة الصحية في منطقة جبل عامل الأولى على الأقضية المختلفة في المنطقة، بحسب مدير منطقة جبل عامل الأولى في جمعية الهيئة الصحية الإسلامية فادي الأطرش.

قضاء صور:

1. مركز السيد عبد الحسين شرف الدين الطبي - العباسية

2. مركز الإمام الخميني الطبي – المعشوق

3. مركز طب العائلة الطبي – عيتيت

4. مركز السيد عباس الموسوي الطبي – القليلة

5. مركز صديقين الطبي الذي دمّر بالكامل خلال الحرب وأعيد تأهيله واستحداثه

6. مركز درويش مكي الطبي – جويا

7. مركز الشهابية الطبي – الشهابية

قضاء بنت جبيل:

1. مركز برج قلاويه الطبي – برج قلاويه

2. مركز السيد عبد المحسن فضل الله الطبي – خربة سلم والذي دمّر بالكامل خلال الحرب ويعمل على إعادة استحداثه

3. مركز عيتا الشعب الطبي – عيتا الشعب والذي دمّر بالكامل خلال الحرب ويعمل على إعادة استحداثه

مرجعيون:

1. مركز الزهراء الطبي – الطيبة والذي دمّر بالكامل خلال الحرب ويعمل على إعادة استحداثه

2. مستوصف تولين – تولين

إضافة إلى مجموعة من المستوصفات المنتشرة في القرى النائية المحاذية لفلسطين المحتلة والتي دمرت بالكامل جراء العدوان (مركبا – الناقورة – بيت ليف – رامية – طير حرفا – عيترون).

ويشير الأطرش إلى أن تقديمات المراكز عام 2024 تجاوزت الـ 53 ألف خدمة، من بينها 160 ألف معاينة، بينما بلغت نسبة اللقاحات قرابة الـ 25 ألفًا، و11 ألف صورة صوتية، و28 ألف صورة أشعة، و48 ألف تحليل دم، وقدمت عيادات الأسنان 15 ألف خدمة، إلى جانب تقديمات الدواء التي تجاوزت الـ 25 ألفًا.

وبحسب الأطرش، تتوجه الأنشطة التوعوية والإرشادية التي تقدمها المراكز، بمختلف العناوين الصحية، والاجتماعية، والنفسية، إلى كافة شرائح المجتمع بمعدّل نحو 40000 مستفيد سنويًا.

مديرية جبل عامل الثانية

من جهته، يشير مدير مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية الحاج أحمد سعد إلى البرامج الصحية المقدّمة في المنطقة، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

أولًا: البرامج الصحية خارج المراكز

وتشمل برامج الصحة الاجتماعية والنفسية، التي تُنفذ ميدانيًا أو بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية، ومن أبرزها:

1. برامج الصحة النفسية، والتي تشمل:

- رأب الفجوة النفسية وتطوير الخدمات النفسية في مراكز الرعاية.

- برامج الدعم النفسي والتعامل مع الأزمات.

- التوعية والوقاية من المخدرات.

- برامج لتحمل الضغوطات النفسية.

- خدمة الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية، وقد بدأت الهيئة تطبيقها في مركز جباع.

- ورش عمل بالتنسيق مع كشافة الإمام المهدي (عج) والهيئات النسائية.

2. برامج الصحة الاجتماعية والتي تُشرف عليها دائرة البرامج والإرشاد في المديرية، وتشمل:

برنامج الصحة المدرسية:

- يتم بالتنسيق مع وزارتي التربية والصحة، ويشمل إجراء كشوفات طبية سنوية لما يقارب خمسين مدرسة في المنطقة.

برنامج سلامة الغذاء:

يعنى بتصنيف المنشآت الغذائية، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية وتوعوية حول التعامل الآمن مع الغذاء.

- برنامج الوقاية من الأمراض:

يتضمن حملات وورش توعية.

- برنامج الإسعافات الأولية:

ينظم بالتعاون مع مدارس المهدي (عج)، وكشافة المهدي (عج)، والهيئات النسائية، ويقام عشرات الدورات سنويًا.

ثانيًا: مراكز الرعاية الصحية الأولية

تدير الهيئة الصحية الإسلامية شبكة من المراكز الصحية المنتشرة في مناطق متعددة، تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، بما في ذلك:

- خدمات الرعاية الصحية الأولية.

- توفير الدواء للمراجعين.

- خدمات التشخيص الطبي.

- توفير الأدوية الأساسية.

- الخدمات المخبرية.

- خدمات التصوير الشعاعي.

المراكز الصحية المنتشرة حسب المناطق:

في البقاع الغربي:

- مشغرة

- عين التينة

- لبايا

- يحمر

- قليا

في الجنوب:

- جبشيت

- ارزاي

- الكوثرية

- النميرية

- المروانية

-الريحان

-جباع

- الغازية

- حارة صيدا

كل هذه المراكز تُقدّم خدمات رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

الإنجازات الصحية – النصف الأول من عام 2025

1. الخدمات الصحية المقدّمة

إجمالي الخدمات الطبية المقدمة:

أكثر من 236,000 خدمة طبية خلال أول 6 أشهر من عام 2025.

تقديمات مجانية للعائدين إلى القرى:

ما مجموعه 43,000 خدمة مجانية لأهالي القرى العائدين.

خدمات الدواء:

تم توزيع أكثر من 66,000 وحدة دواء خلال هذه الفترة.

الجرحى المستفيدون:

بلغ عددهم 171 جريحًا تمت خدمتهم.

2. الاستجابة خلال فترات الحرب (شهرين)

عدد المعاينات الطبية:

7,000 معاينة في ظل الظروف الصعبة.

الأدوية المقدمة: توزيع 86,000 دواء.

خدمة الجرحى: تقديم الرعاية لـ 326 جريحًا.

اللقاحات: إعطاء 233 لقاحًا.

3. المستوصفات النقالة

تمت معاينة أكثر من 9,000 مريض.

تم توزيع أكثر من 15,000 وحدة دواء من خلال هذه الخدمة.

فريق العمل

الإجمالي:

52 عاملًا بين إخوة وأخوات.

الكوادر الطبية:

18 طبيبًا وطبيبة.

المتطوعون:

38 متطوعًا ومتطوعة.

البقاع الشمالي

وفي السياق، يتحدث مدير المراكز الصحية في البقاع محمد عبيد عن المراكز الهيئة الصحية المنتشرة ابتداءً من بلدة القصر شمالًا، وصولًا إلى الكرك.

ويوضح أن المراكز الـ 17 هي:

1. مركز القصر

2. مركز النبي عثمان

3. مركز البزالية

4. مركز شعث

5. مركز زبود

6. مركز حربتا

7. مركز ذبحا

8. مركز بعلبك

9. مركز بوداي

10. مركز شمسطار

11. مركز الكرك

12. مركز تمنين

13. مركز علي النهري

14. مركز النبي شيت

15. مركز عين كفر زبد

16. مركز بريتال

17. مركز الخريبة

ويشير إلى أن بعض هذه المراكز تقدم الرعايا الصحية الأولية، وبعضها مستوصفات صغيرة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تقدم 160 ألف خدمة شهريًا، تتوزع بين المعاينات بكافة الاختصاصات الطبية، والتصوير الصوتي، والفحوصات المخبرية، وعيادات الأسنان، واللقاحات، وصرف الأدوية.

ويؤكد أن للهيئة الصحية في البقاع دورًا أساسيًّا بالتوعية، وتقوم ببرامج دورية تعنى بالصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب الكشف الصحي المدرسي، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الصحة في المدارس الخاصة والرسمية الواقعة بمحيط هذه المراكز.

كما للهيئة الصحية في البقاع مشاريع مع البلديات بخصوص سلامة الغذاء والكشف على المنشآت، لضمان تطبيقها معايير السلامة والنظافة، وفقًا لعبيد، إلى جانب الدورات الإسعافية.

ويختم عبيد أن الهيئة الصحية تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والجمعيات والجهات التي تعمل بالقطاع الصحي لخدمة الناس.

