"جمعية الرسالة للإسعاف الصحي" خلال أيام العدوان: رغم الشهادة لم يبرحوا الأرض

2025-11-03 13:17
محمد عليق - معد

في زمنٍ كانت السماءُ تمطر نارًا، بقيت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي – مركز الشهيد عباس بدر الدين في كفرصير – على عهدها، تؤدي رسالتها في خدمة الأهالي الصامدين والثابتين في أرضهم.

ثبتوا في مراكزهم يضمدون جراح الناس، ويزرعون الأمل في قلب الدمار، يسعفون ويساندون رغم الخطر. لم يغادروا مواقعهم بين دويّ القصف وأنين الجرحى، فكانوا وجهًا للرحمة والصبر.

ومن بينهم ارتقى الشهيد علي سكافي في غارةٍ استهدفت آليةً تابعةً للجمعية على طريق عام دير الزهراني. ورغم الشهادة، لم يبرحوا الأرض، بل واصلوا التصدي للعدو الإسرائيلي، ماضين في خدمة شعب الجنوب بإيمانٍ وعزمٍ لا يلين.

الجنوب العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
