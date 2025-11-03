لبنان
قماطي: ليس أمامنا إلّا الصمود والتمسك بالمقاومة
أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أننا لم نبادر إلى أي قتال مع أحد لا في الداخل ولا في الخارج طول تاريخنا ووجودنا في هذه المنطقة، دائماً كنا ندافع عن أنفسنا وعن الوطن، وكل الطوائف تشهد أننا لم نقاتل ولم نعتدِ ولم نرتكب مجزرة بحق أحد، وإنما كانت المجازر ترتكب بحقنا، وكان القتل والاعتداء يقعان علينا في كل تاريخنا، وعندما أصبحنا أقوياء، باتوا يريدون أن ينزعوا منا هذه القوة، ليعيدونا إلى ما كنّا عليه، ولكن لن نعود إلى ذلك الوقت، لأن قوتنا هي قوة الوطن، وصمودنا هو صمود الوطن، وسيادتنا هي سيادة الوطن.
كلام قماطي جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم لفقيد الجهاد والمقاومة "جعفر علي خليل سليم" في مسجد الإمام المهدي (عج) في الغبيري، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والنيابية والعلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، وحشد من الأهالي.
وشدد قماطي على أنه ليس أمامنا إلّا الصمود والتمسك بالمقاومة والسلاح والتعاون مع الداخل اللبناني بأقصى درجات التعاون، لكي نحمي بلدنا ووطننا، وليس لدينا من خيارات أخرى على الإطلاق، وما يحصل في غزة والمنطقة، هو دروس وعِبر أنه بدون المقاومة تباد الشعوب، وتذل الأمم، وتهان الأوطان، فليس من خيار أمامنا.