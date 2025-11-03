أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أننا لم نبادر إلى أي قتال مع أحد لا في الداخل ولا في الخارج طول تاريخنا ووجودنا في هذه ‏المنطقة، دائماً كنا ندافع عن أنفسنا وعن الوطن، وكل الطوائف تشهد أننا لم نقاتل ولم نعتدِ ولم نرتكب ‏مجزرة بحق أحد، وإنما كانت المجازر ترتكب بحقنا، وكان القتل والاعتداء يقعان علينا في كل تاريخنا، وعندما ‏أصبحنا أقوياء، باتوا يريدون أن ينزعوا منا هذه القوة، ليعيدونا إلى ما كنّا عليه، ولكن لن نعود إلى ذلك الوقت، ‏لأن قوتنا هي قوة الوطن، وصمودنا هو صمود الوطن، وسيادتنا هي سيادة الوطن.‏

كلام قماطي جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم لفقيد الجهاد والمقاومة "جعفر علي خليل سليم" في ‏مسجد الإمام المهدي (عج) في الغبيري، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والنيابية ‏والعلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، وحشد من الأهالي.‏

وشدد قماطي على أنه ليس أمامنا إلّا الصمود والتمسك بالمقاومة والسلاح والتعاون مع الداخل اللبناني ‏بأقصى درجات التعاون، لكي نحمي بلدنا ووطننا، وليس لدينا من خيارات أخرى على الإطلاق، وما يحصل في ‏غزة والمنطقة، هو دروس وعِبر أنه بدون المقاومة تباد الشعوب، وتذل الأمم، وتهان الأوطان، فليس من خيار ‏أمامنا.

