أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن المجتمع الدولي يتدرج في الضغط على لبنان، فهو تحول من المجتمع الحريص على مصالح لبنان إلى مجتمع حريص على مصالح العدو الصهيوني، وهذا ما حذرنا منه مرارًا وتكرارًا، مضيفًا: "هذا المجتمع لم يقدم أي شيئ للدولة اللبنانية ولو من باب المناورة، وما زال بعض اللبنانيين يعتبرون بأن المسار السياسي هو الوحيد الذي يحافظ على سيادة لبنان".

وفي كلمة له، خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد السعيد محمد علي رشيد الذي ارتقى خلال معركة أولي البأس دفاعًا عن لبنان وشعبه في بلدة زغرتا المتاولة الكورانية، سأل برو: "أين هي مصلحة لبنان؟ بالرغم من عدم تحقيق أي مصلحة وطنية في ملفات متعددة مثل ملف الإعمار، ووقف الاعتداءات، وتحرير الأسرى".

وأضاف برو: "بالأمس تحدث الموفد الأميركي توماس برّاك بكل وقاحة عن الدولة اللبنانية ووصفها بالفاشلة، وكان قد سبقه العدو الصهيوني وما زال يرتكب الجرائم والاعتداءات على لبنان وليس آخرها الاعتداء على أحد مؤسسات الدولة اللبنانية في بليدا، فإن هذه الجريمة هي اعتداء على مؤسسات الدولة في لبنان وعلى وزارة سيادية وعلينا أن نغير من طبيعة المواجهة وأن قرار رئيس الجمهورية هو قرار صائب وهو قرار تثيبت منطق سيادة الدولة ويؤكد بداية اليأس والملل من الخيارات الدبلوماسية فهذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي".

وختم: "يجب علينا كلبنانيين أن نقف جميعا خلف الجيش اللبناني بالرغم من كافة المعوقات وعلى رأسها عدم السماح لهذه المؤسسة الوطنية بإمتلاك القوة للحفاظ على سيادة لبنان ومواجهة التهديدات الصهيونية، ونحن أمامنا مسؤولية أن نكون إلى جانبه في الدفاع عن لبنان وشعبه".

