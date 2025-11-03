خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

النمر: حزب الله كان وما زال في خدمة الناس
النمر: حزب الله كان وما زال في خدمة الناس

2025-11-03 13:39
في أجواء ولادة الصديقة الصغرى زينب الحوراء (ع)، وبرعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور الحاج حسين النمر، أقامت الهيئات النسائية في القطاع الرابع - بعلبك حفل تخريج الدورات الثقافية، وذلك في رأس العين، بحضور فعّاليات نسائية وثقافية وجمعٍ من الطالبات المكرَّمات.

وفي كلمة له، أكّد النمر أنّ "الوصيّة الأساس هي حفظ المقاومة، "داعيًا الجميع إلى بذل كلّ جهدٍ ممكن في سبيل حمايتها، ومشيرًا إلى أنّ كلّ مؤسسة في المجتمع المقاوم تؤدّي دورها في هذا المسار، والهيئات النسائية تثبت حضورها من خلال نشاطها الدؤوب والمستمر، وافتتاحها لهذه الدورات الثقافية يُعد من هذه الأنشطة الثقافية المهمّة، شاكرًا الأخوات في الهيئات على كلّ ما يبذلنه من جهود مباركة.

وقال النمر: "إنّ حزب الله كان وما زال في خدمة الناس، يواسيهم ويضمد جراحهم، لأنّهم هم المقاومة وبيئتها الصلبة"، مشدّدًا على أهمية الاستمرار في خدمتهم وتعزيز التكافل الاجتماعي باعتباره جزءًا أصيلًا من تربية وثقافة السيدة زينب (ع).

وختم بالتأكيد على أنّ "المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من الصبر والقوّة والصلابة، فزينب (ع) ستبقى عنوانًا لكلّ استحقاق قادم".

بعدها ألقت مسؤولة العمل الثقافي والإعلامي في القطاع الحاجة غنوة اللقيس كلمة باسم الهيئات النسائية، تحدّثت فيها عن أهمية هذه الدورات في ترسيخ الوعي الإيماني والثقافي لدى الأخوات، مستلهمةً من السيدة زينب (ع) معاني الثبات والعطاء واليقين.

ثمّ ألقت الأخت زهراء المقداد كلمة الطالبات الخريجات، شاكرةً الأخوات في الهيئات النسائية على جهودهن المتواصلة في الارتقاء بالمستوى الثقافي والروحي للطالبات، مؤكدةً أنّ ما اكتسبنه في هذه الدورات سيكون منارةً لهنّ في مسيرتهنّ.

وتخلّل الحفل فطورٌ صباحيّ وفقرة تواشيحٍ من وحي المناسبة قدّمها المنشد أسامة ياسين، ليُختتم بتوزيع الشهادات على 180 طالبة شاركن في تسع دورات ثقافية، ثلاث منها لفئة الأنصار وستّ لفئة الجنود، وسط أجواءٍ من الفرح والفخر بالانتماء إلى خطّ السيدة زينب (ع).

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله حسين النمر السيدة زينب الهيئات النسائية في حزب الله
