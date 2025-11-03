خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حماس: مصادقة "الكنيست" على إعدام الأسرى تجسّد وجه الاحتلال الفاشي

2025-11-03 14:39
أكَّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست، تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وطالبت الحركة، في بيانها، اليوم الإثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت حماس إلى أن هذه اللجان يجب أن تعمل على كشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصًا في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل "سديه تيمان" الفاشي.

الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الأسرى والمعتقلون
