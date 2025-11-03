خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
202 مهمة وتأمين أنشطة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في صيدا خلال تشرين أول
2025-11-03 17:29
32

أصدر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في قطاع صيدا تقرير نشاطه الشهري خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وجاء في التقرير، أنّ الدفاع المدني قام بـ202 مهمة، هي: 24 عملية إطفاء حرائق لمنازل وأعشاب وسيارات، 91 خدمة طبية ميدانية وغرف طبية، 33 مهمة نقل مرضى ووفيات، و19 مواكبة لأنشطة وفعاليات اجتماعية وصحية.

وأضاف التقرير: "إلى جانب المهام الإغاثية اليومية، شارك القطاع في مواكبة وتأمين عدد من الأنشطة والفعاليات المهمة في بلدات القطاع، منها: الأنشطة العامة، حيث تمت مواكبة وتأمين التجمّعات والأنشطة التي أُقيمت في قرى عدة في القطاع، بمناسبة استشهاد الأمينَين العامين لحزب الله؛ السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهما)، واتخاذ الإجراءات كافة لضمان سير هذه الفعاليات بأمان".

وأشار التقرير إلى أنّ "عناصر الدفاع المدني في القطاع شاركوا بشكل فعّال في النشاط المركزي الذي أُقيم في مدينة النبطية، في ذكرى شهداء الدفاع المدني بمنطقة جبل عامل الثانية، ممّا أسهم في إنجاحه وتعزيز روح التعاون مع مختلف القطاعات".

وبشأن الأنشطة الكشفية والرياضية، ذكَر التقرير، أنّ "الدفاع المدني واكب في القطاع عددًا من الأنشطة الكشفية والرياضية التي نُظِّمت في بلدات قطاع صيدا، وتأمين السلامة العامة فيها".

وشملت تلك الأنشطة مدينة صيدا وبلدات حارة صيدا، الغازية، كفر حتى، قناريت، عزة، أركَي، زغدرايا، زيتا، عنقون، بنعفول، رومين، وحومين التحتا.

الكلمات المفتاحية
الهيئة الصحية الإسلامية الدفاع المدني صيدا
