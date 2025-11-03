خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أليغري يعترف بصعوبة الفوز الذي حققه ميلان على روما

2025-11-03 17:36
31

أقرّ مدرب نادي ميلان الإيطالي ماسيميليانو أليغري، بصعوبة فوز فريقه بهدف دون رد على روما، مساء أمس الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واعترف أليغري بأن روما كان يستحق التقدم في أول 35 دقيقة من المباراة.

وكشف أليغري، لشبكة "دازن" الإيطالية، أنّ فريقه ارتكب كل الأخطاء الممكنة تحت الضغط الشديد الذي مارسه لاعبو روما، مما أجبره على تعديل خططيّ بسحب اللاعبين دافيدي بارتيزاغي ودي وينتر إلى الخلف لتوفير مساحات للعب.

ومع تسجيل ميلان الهدف الأول عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش بعد تمريرة من رافاييل لياو، تحسَّن تمركز الفريق دفاعيًا وتحوَّل إلى خط وسط رباعي.

وأشاد أليغري بأداء فريقه في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنهم صنعوا فرصًا لمضاعفة النتيجة قبل أن يعود روما، لكنه وجد صعوبة في صناعة فرص واضحة للتسجيل.

وشدد أليغري على أن ميلان يمر بـ"عملية" تحتاج إلى اكتساب الثقة والإيمان بالنفس، خاصة عند اللعب في ملعب سان سيرو، وأثنى على اللاعبين البدلاء، رغم غياب عناصر خبرة مثل بوليسيتش وتوموري ورابيو.

