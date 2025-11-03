خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة قد تغتالني 

لبنان

ناصر الدين: مشروع
لبنان

ناصر الدين: مشروع "مستشفى أكروم الحكومي" في عكار بلغ مراحله النهائية 

2025-11-03 19:46
مصادر معنية لـ"العهد": النية واضحة لعدم ترك عكار على هامش الخريطة الإنمائية
64

أكّد وزير الصحة؛ ركان ناصر الدين، خلال استقباله وفودًا عكارية تضم عددًا من الأطباء، أنّ "العمل جار بالتنسيق مع "مجلس الإنماء والإعمار" في مشروع "مستشفى أكروم الحكومي" في عكار، مؤكّدًا أنّ المشروع "بات في مراحله النهائية تمهيدًا لانطلاق التنفيذ قريبًا، لتلبية حاجات أهالي المنطقة والقرى المحيطة وتعزيز حضور الدولة الصحي فيها".

من جهتهم، اعتبر زوار الوزير ناصر الدين من أهالي عكار، أنّ "إعادة إحياء هذا المشروع ليست مجرّد خطوة إنمائية، بل هي رسالة ثقة من الدولة إلى أبناء عكار الذين ما زالوا ينتظرون الإنصاف في الخدمات، والمساواة في الفرص، والاهتمام الذي يليق بتضحياتهم وموقعهم في المعادلة الوطنية". 

وقالت مصادر معنية لـ"العهد"، إنّ "الملف ما زال في أيدٍ أمينة، والنية واضحة لعدم ترك عكار على هامش الخريطة الإنمائية".

وفي تسجيل صوتي، وجّه وزير الصحة السابق؛ حمد حسن، تحيةً إلى أهالي عكار، مؤكّدًا أنّ ""مستشفى أكروم الحكومي" سيبصر النور قريبًا على عهد الوزير ركان ناصر الدين، تقديرًا لجهوده ومتابعته الجادة للملف".

وقبل أعوام، زار الوزير السابق حسن أكروم، معلنًا عن مشروع بناء مستشفى حكومي بتمويل من "البنك الإسلامي للتنمية"، ليكون صرحًا صحيًّا يخفف من معاناة الأهالي الذين يقطعون عشرات الكيلومترات بحثًا عن علاج أو سرير. غير أنّ تعاقب الأزمات، من الانهيار الاقتصادي إلى تَعثُّر الحكومات، حال دون متابعة الملف كما كان مرسومًا له، خصوصًا في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي واجهت تحدّيات مالية خانقة.

وبرغم ذلك، لم يغب المشروع عن دائرة الاهتمام، إذ ما زال مطروحًا بقوة على طاولة الوزارات والهيئات الإنمائية المعنية، في إطار السعي الجدي إلى إعادة الحياة إلى المشاريع التنموية في عكار التي طالب أهلها مرارًا بأنْ تتحوّل الوعود إلى واقعٍ ملموس، وأنْ تستعيد المنطقة مكانتها على خريطة الإنماء الوطني.

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة عكار ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
لقاء لمندوبي الصندوق التعاضدي للخدمات الصحية في البقاع
لقاء لمندوبي الصندوق التعاضدي للخدمات الصحية في البقاع
لبنان منذ 5 دقائق
جشي من خرطوم: العدو يسعى لإفراغ الجنوب وإخضاع المنطقة للمشروع الأميركي ـ
جشي من خرطوم: العدو يسعى لإفراغ الجنوب وإخضاع المنطقة للمشروع الأميركي ـ "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعة
بالصور| وزير الصحة يزور معرض
بالصور| وزير الصحة يزور معرض "أرضي" 
لبنان منذ ساعتين
ناصر الدين: مشروع
ناصر الدين: مشروع "مستشفى أكروم الحكومي" في عكار بلغ مراحله النهائية 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بالصور| وزير الصحة يزور معرض
بالصور| وزير الصحة يزور معرض "أرضي" 
لبنان منذ ساعتين
ناصر الدين: مشروع
ناصر الدين: مشروع "مستشفى أكروم الحكومي" في عكار بلغ مراحله النهائية 
لبنان منذ ساعتين
افتتاح مؤتمر طبي في مستشفى البتول.. وزير الصحة: نعوّل دائمًا على جيشنا لصدّ أي اعتداء
افتتاح مؤتمر طبي في مستشفى البتول.. وزير الصحة: نعوّل دائمًا على جيشنا لصدّ أي اعتداء
لبنان منذ يوم
افتتاح مركز الإمام الرضا بالغازية.. زير الصحة: صرحٌ صحيّ يرسّخ شعار
افتتاح مركز الإمام الرضا بالغازية.. زير الصحة: صرحٌ صحيّ يرسّخ شعار "خدمة أشرف الناس"
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة