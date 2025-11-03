أكّد وزير الصحة؛ ركان ناصر الدين، خلال استقباله وفودًا عكارية تضم عددًا من الأطباء، أنّ "العمل جار بالتنسيق مع "مجلس الإنماء والإعمار" في مشروع "مستشفى أكروم الحكومي" في عكار، مؤكّدًا أنّ المشروع "بات في مراحله النهائية تمهيدًا لانطلاق التنفيذ قريبًا، لتلبية حاجات أهالي المنطقة والقرى المحيطة وتعزيز حضور الدولة الصحي فيها".

من جهتهم، اعتبر زوار الوزير ناصر الدين من أهالي عكار، أنّ "إعادة إحياء هذا المشروع ليست مجرّد خطوة إنمائية، بل هي رسالة ثقة من الدولة إلى أبناء عكار الذين ما زالوا ينتظرون الإنصاف في الخدمات، والمساواة في الفرص، والاهتمام الذي يليق بتضحياتهم وموقعهم في المعادلة الوطنية".

وقالت مصادر معنية لـ"العهد"، إنّ "الملف ما زال في أيدٍ أمينة، والنية واضحة لعدم ترك عكار على هامش الخريطة الإنمائية".

وفي تسجيل صوتي، وجّه وزير الصحة السابق؛ حمد حسن، تحيةً إلى أهالي عكار، مؤكّدًا أنّ ""مستشفى أكروم الحكومي" سيبصر النور قريبًا على عهد الوزير ركان ناصر الدين، تقديرًا لجهوده ومتابعته الجادة للملف".

وقبل أعوام، زار الوزير السابق حسن أكروم، معلنًا عن مشروع بناء مستشفى حكومي بتمويل من "البنك الإسلامي للتنمية"، ليكون صرحًا صحيًّا يخفف من معاناة الأهالي الذين يقطعون عشرات الكيلومترات بحثًا عن علاج أو سرير. غير أنّ تعاقب الأزمات، من الانهيار الاقتصادي إلى تَعثُّر الحكومات، حال دون متابعة الملف كما كان مرسومًا له، خصوصًا في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي واجهت تحدّيات مالية خانقة.

وبرغم ذلك، لم يغب المشروع عن دائرة الاهتمام، إذ ما زال مطروحًا بقوة على طاولة الوزارات والهيئات الإنمائية المعنية، في إطار السعي الجدي إلى إعادة الحياة إلى المشاريع التنموية في عكار التي طالب أهلها مرارًا بأنْ تتحوّل الوعود إلى واقعٍ ملموس، وأنْ تستعيد المنطقة مكانتها على خريطة الإنماء الوطني.

الكلمات المفتاحية