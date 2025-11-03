عبّر الرئيس الكولومبي؛ غوستافو بيترو، عن مخاوفه من تَعرُّضه لمحاولة اغتيال بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه وعلى أفراد من عائلته، قائلًا: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكره صوتي الحر".

وأوضح بيترو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، أنّ واشنطن قرّرت معاقبته بعدما أعرب عن رفضه للقصف الأميركي الذي استهدف قوارب صيادين في البحر، في إشارة إلى الغارات التي تنفّذها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي بذريعة استهداف مهرّبي المخدرات.

وأضاف بيترو: "ليس لدي ما أخشاه، لا أملك حسابات ولا منازل في الولايات المتحدة، لكنْ ربما الشيء الوحيد الذي أخافه هو أنْ يتم التفكير في اغتيالي".

وتابع قوله: "الولايات المتحدة لا تريد لرؤساء دول أميركا اللاتينية أنْ يخرجوا عن سيطرتها. ترامب لا يكرهني شخصيًّا، بل يكره صوتي الحر؛ لأنّني خرجت عن سيطرته".

وفي حين بيّن أنّه أول يساري يتمكّن من الوصول إلى الرئاسة بعد سلسلة اغتيالات طاولت مرشحين يساريين سابقين، قال بيترو: "كنت الوحيد الذي نجا".

وعن الاتهامات الأميركية له بـ"التقاعس عن وقف تهريب المخدرات"، أجاب الرئيس الكولومبي: "قَضيتُ سنوات من عمري في محاربة المخدرات ومواجهة المافيات التي كانت تحكم كولومبيا".

كما أشار إلى أنّ حكومة بلاده "حقّقت رقمًا قياسيًّا في وقف تهريب المخدرات ومصادرة كميات كبيرة منها".

وذكّر بأنّ العقوبات الأميركية طاولت زوجته السابقة وابنه برغم عدم وجود أدلة تبرّر إدراجهما في "القوائم السوداء".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، عقوبات على بيترو واتهمته بـ"التقاعُس عن وقف تدفق الكوكايين إلى الأراضي الأميركية"، في إجراء أميركي تصعيدي ضد الرئيس الكولومبي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة بيترو في ختام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار تصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية والمندّدة بالإبادة الجماعية في غزة

