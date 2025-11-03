استعاد الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الاثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد فوزه ببطولة باريس للأساتذة، ليحل محل الإسباني كارلوس ألكاراس الذي كان يحتل المركز الأول لما يقرب من شهرين. ولكن بسبب الحسابات وقواعد التصنيف، سيعود ألكاراس ليحتل المركز الأول مرة أخرى يوم الاثنين المقبل.

ويفصل بين اللاعب الإيطالي ومنافسه الإسباني عدد ضئيل جدًا من النقاط حاليًا؛ إذ يتصدر سينر التصنيف برصيد 11500 نقطة مقابل 11250 نقطة لألكاراس، مما يعني أن الحسم لتحديد من ينهي العام في صدارة التصنيف سيتوقف على أدائهما في البطولة الختامية للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في تورينو.

ورغم أن سينر وألكاراس لن يلعبا هذا الأسبوع، وستكون بدايتهما مع البطولة الختامية يوم الأحد المقبل، فإن سبب تغير التصنيف مرة أخرى يوم الاثنين المقبل يعود إلى إسقاط النقاط التي حصل عليها كل لاعب في البطولة الختامية العام الماضي.

وسيخسر سينر الأسبوع المقبل 1500 نقطة كان قد كسبها من فوزه بالبطولة الختامية العام الماضي، في حين سيخسر ألكاراس 200 نقطة فقط كان قد حصل عليها بعد فشله في التقدم من مرحلة المجموعات.

وخلال أحدث نسخة للتصنيف يوم الاثنين المقبل، سيكون في حوزة ألكاراس 11050 نقطة، وسينر 10 آلاف نقطة.

ولا توجد أي إمكانية لأي لاعب آخر للتقدم إلى المركزين الأول أو الثاني في الوقت الحالي؛ نظرًا لأن المصنفين الآخرين لا يمكنهم ذلك، فمثلًا الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الثالث يمتلك 5560 نقطة، والأميركي تايلور فريتز صاحب المركز الرابع يمتلك 4735 نقطة، مقابل 4580 نقطة للصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب المركز الخامس.

وجمع سينر وألكاراس حصيلة نقاطهما الهائلة هذه من خلال فوزهما فيما بينهما بجميع ألقاب بطولات "الغراند سلام" الأربع الكبرى لهذا العام؛ إذ فاز سينر ببطولة أستراليا المفتوحة، ثم تغلب ألكاراس على سينر في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ورد سينر اعتباره بفوزه على ألكاراس في نهائي ويمبلدون، قبل أن يتغلب ألكاراس على سينر مجددًا ليحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة.

الكلمات المفتاحية