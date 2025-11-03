دعا الرئيس الإيراني؛ مسعود بزشكيان، الاثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلى "الدفع بالأمور في البلاد بالشكل الذي يؤدِّي إلى قطع يد العدو المتغطرس والغدار عن تراب وأرض هذا الوطن".

وقال بزشكيان، خلال رعايته عبر نظام الفيديو حفل تدشين 4 مشاريع إساسية تابعة لوزارة الطاقة الإيرانية: "لا يوجد شيء أفضل من الوحدة والتماسك لتعزيز اقتدار المجتمع والشعب"، داعيًا إلى "نبذ الخلافات الداخلية التي تُثير جشع الأعداء".

كما أشاد الرئيس الإيراني بـ"جهود المسؤولين والخبراء والمديرين المعنيين كافة في قطاعات الماء والكهرباء والغاز، من أجل تلبية مطالب الشعب برغم الضغوط الكبيرة التي تمر بها البلاد اليوم". وثمّن في الوقت نفسه "تضامن المواطنين وصبرهم وسط الظروف العصيبة الناجمة عن شحّ الأمطار".

وإذ أشار إلى "التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية بشأن الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطنيين"، اعتبر أنْ "لا شيء أكثر من الوحدة والتماسك يستطيع أنْ يمنح القوة لمجتمع أو أمة أو حتى لعائلة".

وخاطب بزشكيان المسؤولين الإيرانيين قائلًا: "لو عقدنا العزم وأدرك الشعب أنّنا جئنا لخدمته ونسعى إلى حل مشاكله، فإنّه سيشاركنا الحضور في الميدان، وخلال فترة الحرب التي استمرت 12 يومًا، وقف المواطنون معنا بكل نبل. لذلك، يَتعيَّن علينا أنْ نُقدّر هذه المساندة ونبذل قصارى جهدنا لحل مشاكل شعبنا".

