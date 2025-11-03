خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي لقاء لمندوبي الصندوق التعاضدي للخدمات الصحية في البقاع

عين على العدو

هرتسوغ:
عين على العدو

هرتسوغ: "إسرائيل" على شفا الهاوية

2025-11-03 22:02
51

حذّر رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، من أنّ ""إسرائيل" تقف على شفا الهاوية"، في رسالة تعكس عمق الانقسام والتوتر داخل "إسرائيل"، على خلفية تصاعد الخطاب التحريضي والعنف السياسي.

وقال هرتسوغ، خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق؛ إسحاق رابين في القدس المحتلة، إنّ "اغتيال رابين قبل ثلاثة عقود كان محاولة لقيادة "إسرائيل" إلى الانهيار وضرب وحدة المجتمع"، محذّرًا من أنّ "بوادر مشابهة تعود إلى الظهور اليوم بصورة أكثر خطورة".

وتابع قائلًا: "بعد 30 عامًا، ما زلنا نرى العلامات نفسها: لغة سامة ووقحة، اتهامات بالخيانة، تحريض وانتشار للكراهية والعنف في الشوارع وعلى المنصات الرقمية. هذا التآكل هو تهديد إستراتيجي لـ"الدولة"".

وأضاف: "أُحذِّر وأُحذِّر، نحن مجدّدًا على شفا الهاوية (...)، بعد 30 عامًا نرى ونسمع العنف بأشكاله المتعدّدة يطلّ برأسه، نرى عنفًا ضد الموظّفين العموميين، وكبار القادة في الجيش "الإسرائيلي" وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وموظّفي "الخدمة المدنية"، وقادة مختلف الأجهزة، بمن فيهم كبار المسؤولين والمحامين والقضاة. نرى عنفًا ضد المسؤولين المنتخبين، وأعضاء "الكنيست" من جميع أطياف المجلس، والوزراء في الحكومة، وتهديدات ضد رئيس وزراء منتخب في منصبه".

جدير ذكره، أنّ ممثّلي حزب "الليكود"، رئيس الوزراء الصهيوني؛ بنيامين نتنياهو، ورئيس "الكنيست" أمير أوحانا، لم يحضرا المراسم، برغم توقُّعات بأنْ يُشاركا في الفعالية التي تُعَدُّ من أبرز المناسبات في الكيان، وَفق وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وجاء حديث هرتسوغ في ظلّ احتدام الانقسامات الحادة داخل "إسرائيل"، خاصة مع اقتراب الانتخابات وتصاعد الخلافات بين معسكرات اليمين المتطرّف والأجهزة العسكرية والقضائية الصهيونية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الحكومة الاسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
هرتسوغ:
هرتسوغ: "إسرائيل" على شفا الهاوية
عين على العدو منذ 22 دقيقة
الإسناد النوعي ينهي مشروع
الإسناد النوعي ينهي مشروع "طال شمايِيم" تمامًا
عين على العدو منذ 6 ساعات
إعلام العدو يكشف عن قضية فساد جديدة في الاتحاد العمالي العام وتوقيف المتورّطين
إعلام العدو يكشف عن قضية فساد جديدة في الاتحاد العمالي العام وتوقيف المتورّطين
عين على العدو منذ 11 ساعة
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
هرتسوغ:
هرتسوغ: "إسرائيل" على شفا الهاوية
عين على العدو منذ 22 دقيقة
الإسناد النوعي ينهي مشروع
الإسناد النوعي ينهي مشروع "طال شمايِيم" تمامًا
عين على العدو منذ 6 ساعات
لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية: مصادقة الكنيست على إعدام الأسرى جريمة حرب
لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية: مصادقة الكنيست على إعدام الأسرى جريمة حرب
لبنان منذ 7 ساعات
لبنان و
لبنان و"إسرائيل".. حربٌ أم تسوية؟ وأيُّ ارتباطٍ بالميدان السوري؟
مقالات منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة