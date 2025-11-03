خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لقاء لمندوبي الصندوق التعاضدي للخدمات الصحية في البقاع
لقاء لمندوبي الصندوق التعاضدي للخدمات الصحية في البقاع

2025-11-03 22:18
10

عُقد في حسينية بلدة العين البقاعية لقاء لمندوبي القطاع الشمالي في حزب الله؛ المعنيين بالصندوق التعاضدي للخدمات الصحية في البقاع، وذلك بحضور مسؤول القطاع؛ أحمد النمر، مسؤول الصندوق في البقاع؛ حسين عبد الله، ومندوبين وفاعلين في العمل الصحي والاجتماعي.

وأكّد النمر، في كلمة خلال اللقاء، "أهمية الصندوق التعاضدي ودوره الحيوي في تخفيف الأعباء الصحية عن الأهالي".

وأشار إلى أنّ "هذا المشروع يجسّد روح التعاون والتكافل الاجتماعي التي تُميّز بيئة المقاومة، ويُسهم في دعم المرضى وتأمين الخدمات الطبية الأساسية لهم على مختلف المستويات".

من جهته، قدَّم عبد الله عرضًا تفصيليًا حول آلية العمل في الصندوق، موضحًا "الخطوات المعتمَدة في تعبئة الطلبات وطرائق التنسيق مع المراكز الصحية والمستشفيات في منطقة البقاع".

كما شدّد على "ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات بأسرع وقت ممكن".

وأكّد الحاضرون أهمية تعزيز التواصل بين المندوبين والصندوق المركزي لضمان تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في المنطقة.

