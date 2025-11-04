كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن تفشي الفساد في النقابات العمالية في الكيان الصهيوني، مشيرة إلى اعتقالات واسعة طالت كبار مسؤولي "الهستدروت" (نقابة العمال)، وقائمة طويلة من المستجوبين وإمكانية استدعاء وزراء من حزب "الـليكود" للإدلاء بشهاداتهم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: "تتّجه الأنظار إلى موكب جديد من التحقيقات في وحدة مكافحة الاحتيال الوطنية، وذلك بعد جلسة طويلة في المحكمة شملت كبار مسؤولي الهستدروت (نقابة العمال). فقد قرّرت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" مساء أمس (الاثنين) تمديد اعتقال رئيس الهستدروت وزوجته ونائبه ومسؤول كبير آخر في المنظمة ورئيس لجنة عمال وثلاثة مشتبهين إضافيين".

وتشير التقديرات وفقًا للصحيفة إلى أنّ هذه ليست سوى البداية في ما وصفته الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال بـ"أكبر قضية فساد تم التحقيق فيها حتّى الآن".

وأضافت "يديعوت أحرونوت": "خلال جلسات المحكمة، تبيّن أنّه من المتوقع تنفيذ اعتقالات إضافية في قضية الفساد الكبرى المسماة "يد تصافح يدًا"، إذ تم خلال اليوم ذاته -إلى جانب الموقوفين الثمانية- التحقيق مع 27 مشتبهًا آخرين، في حين أُجريت 55 مداهمة متزامنة في مواقع مختلفة. وشملت التحقيقات مسؤولين كبارًا في الهستدروت وشركات مرتبطة بها، وشركات حكومية وسلطات محلية، من بينهم رئيس بلدية "كريات غات" كفير سويسا، الذي نفى الشبهات الموجهة إليه وأوضح في بيان صادر عنه أنّه لم يُعتقل".

اليوم وبحسب الصحيفة يُتوقّع أن يتواصل موكب التحقيقات في مكاتب وحدة مكافحة الاحتيال داخل مجمّع "لاهاڤ 433" في اللدّ.

وزراء من الـ"ليكود"

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة على التحقيق، أنه "سيتم أيضًا استدعاء وزراء من حزب "الـليكود" (الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد هو الآخر) للإدلاء بشهاداتهم. وخلال إحدى الجلسات، ذُكر اسم الوزير ميكي زوهار -الذي كان سويسا مدير عام وزارته (وزارة الثقافة والرياضة)- عندما تساءل أحد المحامين عن سبب عدم التحقيق معه حتّى الآن".

ونقلت أيضًا عن المقدَّم رونين غيلغولد، وهو ضابط شرطة بارز يشارك في التحقيق، إنّها "إحدى أكبر قضايا الفساد العام التي جرى التحقيق فيها في "إسرائيل"، وهي تضم 13 قضية فرعية، كل واحدة منها قائمة بذاتها"، مضيفًا أنّ القضية تتعلق بـ"مبالغ مالية ضخمة جرى استغلالها عبر أشخاص وُضعت فيهم الثقة لتولّي إدارة الأموال".

وكيل التأمين وابنه

وتابعت الصحيفة: "في مركز القضية يقف عزرا غباي -ناشط في حزب "الليكود" ورجل أعمال في مجال التأمين مقرّب جدًا من رئيس الهستدروت أرنون بر - دافيد. ووفق الشبهات، فإنّ العلاقات الوثيقة بين وكيل التأمين وبر - دافيد مكّنته من إدارة منظومة للحصول على منافع مالية ورشاوى بملايين الشواكل مقابل تعيينات في مناصب رفيعة داخل "الهستدروت"".

ونقلت الصحيفة عن شرطة الاحتلال تأكيدها أنّ "حجم الأموال التي جرى تحصيلها بصورة غير قانونية من خلال استغلال مناصب قيادية يمتد في جميع أنحاء "البلاد" (الكيان)".

