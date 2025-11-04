في اليوم الرابع والعشرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل العدو "الإسرائيلي" خروقاته في مختلف مناطق القطاع، مستهدفًا الأحياء السكنية والبنى التحتية في خرق واضح للاتفاق.

وفي السياق، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" المعادي غارات جوية على منطقتي بني سهيلا ومعن شرق خان يونس جنوبي القطاع، ترافقت مع عمليات تفجير منازل بشكل ممنهج. وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدتان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شمالي مدينة غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرقي حي الشجاعية والتفاح في مدينة غزة، في حين أصيبت فتاتان برصاص العدو أمام خيمتهما قرب الشجاعية.

وفي سياق متصل، سلّم جيش العدو "الإسرائيلي” جثامين 45 شهيدًا جديدًا، ليرتفع عدد الجثامين التي أُعيدت منذ وقف إطلاق النار إلى 270، عُرفت هوية 78 منها فقط.

أما على صعيد الحصيلة الإجمالية، فقد ارتفع عدد الشهداء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 68,875 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 170,670 مصابًا.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، استشهد 238 مواطنًا وأصيب أكثر من 600 آخرين، في حين انتشل 510 جثامين لشهداء فلسطينيين من بين الركام في القطاع.

