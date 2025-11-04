خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي مجلة أميركية: لا خيارات آمنة في مشروع تغيير النظام الفنزويلي

فلسطين

استمرار خروقات العدو
فلسطين

استمرار خروقات العدو "الإسرائيلي" في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

2025-11-04 11:16
66

في اليوم الرابع والعشرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل العدو "الإسرائيلي" خروقاته في مختلف مناطق القطاع، مستهدفًا الأحياء السكنية والبنى التحتية في خرق واضح للاتفاق.

وفي السياق، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" المعادي غارات جوية على منطقتي بني سهيلا ومعن شرق خان يونس جنوبي القطاع، ترافقت مع عمليات تفجير منازل بشكل ممنهج. وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدتان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شمالي مدينة غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرقي حي الشجاعية والتفاح في مدينة غزة، في حين أصيبت فتاتان برصاص العدو أمام خيمتهما قرب الشجاعية.

وفي سياق متصل، سلّم جيش العدو "الإسرائيلي” جثامين 45 شهيدًا جديدًا، ليرتفع عدد الجثامين التي أُعيدت منذ وقف إطلاق النار إلى 270، عُرفت هوية 78 منها فقط.

أما على صعيد الحصيلة الإجمالية، فقد ارتفع عدد الشهداء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 68,875 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 170,670 مصابًا.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، استشهد 238 مواطنًا وأصيب أكثر من 600 آخرين، في حين انتشل 510 جثامين لشهداء فلسطينيين من بين الركام في القطاع.

الكلمات المفتاحية
غزة العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
استمرار خروقات العدو
استمرار خروقات العدو "الإسرائيلي" في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 4 ساعات
حماس: مصادقة
حماس: مصادقة "الكنيست" على إعدام الأسرى تجسّد وجه الاحتلال الفاشي
فلسطين منذ يوم
غزة تنقل جثامين الشهداء من الشوارع والملاعب الى المقابر الجماعية
غزة تنقل جثامين الشهداء من الشوارع والملاعب الى المقابر الجماعية
فلسطين منذ يوم
قطاع غزة.. قصف مدفعي ونسف منازل
قطاع غزة.. قصف مدفعي ونسف منازل
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
تحليل صهيوني: نتنياهو والائتلاف يواصلان إضعاف
تحليل صهيوني: نتنياهو والائتلاف يواصلان إضعاف "إسرائيل" وتمزيقها
عين على العدو منذ ساعتين
الإعلام الإبراهيمي يفتح النار على الجيش اللبناني:
الإعلام الإبراهيمي يفتح النار على الجيش اللبناني: "المعركة ليست مع إسرائيل"!
نقاط على الحروف منذ 3 ساعات
استمرار خروقات العدو
استمرار خروقات العدو "الإسرائيلي" في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطين منذ 4 ساعات
بزشكيان: سنقطع يد العدو المتغطرس
بزشكيان: سنقطع يد العدو المتغطرس
إيران منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة