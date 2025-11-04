انطلق، صباح اليوم الثلاثاء (04 تشرين الثاني/نوفمبر 2025،، "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار"، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في "مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار - المصيلح في الجنوب.

يشارك، في اللقاء: وزراء المال ياسين جابر، الصحة العامة ركان ناصر الدين، البيئة تمارا الزين، نواب ممثلون عن كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، ممثلون عن بعثة البنك الدولي في لبنان، منسقية الأمم المتحدة في لبنان، قيادة قوات "اليونيفل"، ممثل عن قيادة الجيش، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان، ممثلون عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، محافظا الجنوب والنبطية ورؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية.

محمد خواجة

ألقى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه كلمة أوضح فيها أن: "وجودنا هنا اليوم ليس تفصيلًا عابرًا؛ بل هو خيار يعبّر عن إرادة التحدي بوجه القتل والدمار".

وأكد النائب خواجة أن الرئيس بري يولي ملف إعادة الإعمار الأولوية، وقال: "يجب أن تتخذ عملية إعادة الإعمار طابعًا وطنيًا جامعًا، وفي المقدمة الدولة اللبنانية، لأنها المسؤول الأول عن ورشة الإعمار". وشدد النائب خواجة على أن: "عملية الإعمار تحتاج الى مؤازرة من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية".

حسن فضل الله

ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله كلمة أكد فيها أنه: "يفترض بعد هذا اللقاء أن يصبح ملف إعادة الإعمار أولوية الأولويات". وقال "المطلوب من الدولة احتضان هذا الشعب؛ لأن أهل الجنوب سبقوا الدولة على مستوى الصمود والإصرار على الإعمار والتشبث بالأرض".

وأضاف: "نحن مصرون، في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، بأن يكون هذا الملف أولوية الأولويات وأن نتابعه وأن يكون هذا اللقاء مقدمة لذلك، ومصرون على إعادة الإعمار والبقاء في الجنوب ومنع العدو من تهجير أهله".

كما أعرب النائب فضل الله عن أمله من الحكومة: "الاستماع والتجاوب مع مطالبنا وإيلاء الأهمية القصوى لملف إعادة الإعمار".

هاشم حيدر

من جهته، بيّن رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في كلمته أنّه صعوبات أمنيّة واجهتهم في الكشف على الأضرار، لافتًا إلى أنّه "قمنا بالتنسيق مع الجيش اللبناني و"اليونيفيل"".

كما أكد أن "الحكومة اللبنانية قامت برصد مبالغ مالية لترميم البنى التحتية"، مشيرًا إلى ترميم 189 مدرسة في الجنوب.

وتابع حيدر قوله: "العدو "الإسرائيلي" يعمل على منع إعادة الإعمار وخاصة على القرى الحدودية"، موضحًا أن عدد الاليات المستهدفة بلغ عددها 323 ألية.

قاسم حيدر

من جهة ثانية، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الجنوب يحتاج للكثير من الاحتياجات ويجب السعي لتأمين التمويل اللازم، آملًا أن "يحتذى بما قدمه مجلس الجنوب منذ اللحظة الأولى للعدوان".

وزير الصحة ركان ناصر الدين

من جهته أكد وزير الصحة في كلمته خلال اللقاء أن الوزارة "تعمل على تعزيز المستشفيات الحكومية لاسيما في البقاع والجنوب".

أما في ما يخص ملف جرحى البيجر وحقوق المستشفيات، لفت ناصر الدين إلى أنه تمّ إقفال هذا الملف حيث أن كل المستشفيات أخذت حقوقها، موضحًا: "أننا نتابع هذا الملف الاستشفائي على حساب وزارة الصحة".

ياسين جابر

بدوره؛ شدّد وزير المالية ياسين جابر على أن الوزارة أجرت مبادرة مع البنك الدولي لإجراء مسح للأضرار وللبدء بالمعالجة، مؤكدًا أن " 50 مليون دولار ستتوفر للمزارعين من خلال كفالات".

ولفت جابر إلى أن "نصف مجلس إدارة البنك الدولي سيكون في لبنان هذا الأسبوع ويوم السبت سيزور الجنوب لمعاينة الأضرار".

أشرف بيضون

هذا ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون إلى أن "الهدف من اللقاء إعادة الثقة بالدولة وأجهزتها"، مؤكدًا أن الجنوب ما زال اليوم رغم أهمية ما أُنجز "يشعر بوجع كبير ويشعر بأنّه بمكان ما متروك لقدره".

على صعيد التحديات أشار بيضون إلى أنّه "لدينا الكثير من التحديات على مستوى الجهات المانحة"، موضحًا أن "توحيد رؤيتنا الوطنية من خلال وضع آلية زمنية تنفيذية من قبل الحكومة هو بداية الطريق نحو الهدف المنشود"، مؤكدًا أنّه "حرام أن يترك الجنوبي لقدره".

في سياق متصل، أقترح بيضون أن يكون هناك "جلسة لمجلس الوزراء برئاسة فخامة الرئيس لتخصيص هذا الملف بجلسة مستقلة لوضع الآلية التنفيذية".

أمين شري

من جهته، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري خلال كلمته عن التكلفة الاجمالية لإعادة الإعمار إلى أن "الترميم الإنشائي والجزئي لا تتجاوز تكلفته الـ 100 مليون دولار"، مؤكدًا على العمل لإعادة ثقة المواطنين بالدولة.

علي حمية

مستشار رئيس الجمهورية علي حمية في كلمته خلال الاجتماع أكد أنه "خُصصت جلسة لأضرار البنى التحتية وقُسمت الأدوار وأخذت مسارها القانون مع قرض بقيمة 250 مليون دولار"، لافتًا إلى أن "إعادة إعمار الأملاك الخاصة لم تقاربه الحكومة حتى الآن".

أما في ما يخص إقرار آلية دفع المساعد بدل الأضرار، أكد حميّة أنّه خلال شهر "يكون لدينا أرقام دقيقة حول كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية وغير السكنية لننتقل لتأمين التمويل".

قبلان قبلان

وألقى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان كلمة أكد فيها أن:" مشروع الـ 250 مليون المتوقف في مجلس النواب مرتبط بمشاريع البنى التحتية التي لا تتجاوز 10% من مجموع الأضرار".

كما شدّد على وجوب تقصد "أن نعمر في مواجهة تقصد "إسرائيل" منع الإعمار"، مؤكدًا أنّه يجب إعادة إعمار كل بيت مهدم".

وتمنى قبلان في كلمته على "الدفع باتجاه عقد مؤتمر لإعادة إعمار المنازل لأنها الجزء الأكبر".

