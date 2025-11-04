افتتحت التعبئة الرياضية في حزب الله، في القطاع الأول، تحت رعاية مسؤول منطقة بيروت حسين فضل الله، نادي الصادق (ع) الرياضي للفنون القتالية وكمال الأجسام، وذلك بحفل أقيم في مجمع الإمام الصادق (ع) في الأجنحة الخمسة، بحضور فعاليات مختلفة.

خلال الافتتاح، ألقى مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله كلمة شدد فيها على أن: "أكثر ما يحتاج إليه المجتمع الذي نعيش فيه، اليوم، هو إعداد القوة، لا سيما وأننا تعلمنا وتربينا وتثقفنا على أن أعداءنا لا يحترمون إلّا القوي".

وأكد فضل الله: "اليوم؛ نحن نشاهد في كل أرجاء العالم وكل مساحات الأوطان المنتشرة من حولنا، كيف أن المستكبرين لا يخافون ولا يعملون حسابًا إلّا للأقوياء".



كما أشار إلى أن "مقاومتنا زوّدتنا، على مدى عشرات السنوات، بمخزون كبير من القوة والطاقة والقدرة على المواجهة. ونحن ما زلنا نؤمن بهذا الخيار، وإننا بقوة شبابنا وسواعدنا وقدراتنا، نستطيع أن نصمد ونثبت وأن نكون أعزاء"، مشيرًا إلى أن الضعفاء: "هم لقمة سائغة تحت يد المستكبر والمستعمر والمحتل. وعليه، عندما نعيش في عالم تحكمه أميركا و"إسرائيل"، لا يصح أن نكون ضعفاء، بل علينا أن نكون أصحاب الهمم العالية".

وختم فضل الله بالقول: "في كل يوم تذرف الدماء، ونقدم القرابين شهداء، ولكن كل ذلك لن يحجبنا من أن نكمل واجبنا، ولن يمنعنا من أن نكمل طريقنا الذي هو طريق صعب ومستصعب".

وأوضح أن هذا الطريق يحتاج إلى أن: "نبذل فيه كل ما أوتينا من قوة، على الرغم من كل ما نعيشه من ألم، ولكننا نعيش الأمل الكبير بالله عز وجل، بأن يكتب لنا النصر في نهاية الطريق".

