استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، في مقرّ المجلس في الحازمية المطران بولس مطر، الذي وجّه إلى سماحته دعوة للمشاركة في احتفالية مرور ستين سنة على إصدار وثيقة "في عصرنا"، المقرر عقدها في بكركي في الثامن من الشهر الجاري.

وجرى خلال اللقاء التباحث في القضايا والشؤون الدينية والوطنية، حيث أكّد الشيخ الخطيب أنّ لبنان يُشكّل نموذجًا فريدًا للتعايش الإسلامي المسيحي في العالم، مشددًا على أنّ اللبنانيين "يعيشون حياة واحدة بوصفهم إخوة وشركاء في المواطنة، ولا يوجد ما يفرّق بينهم".

وأضاف سماحته: "أنّ الدين يوحّد بين المؤمنين، والدين الذي يضع حواجز بين الناس ويفرّقهم ليس بدين"، داعيًا إلى تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي وضرورة مواجهة الإرهاب الصهيوني الذي يمثّل في ممارساته "عدوانًا على الأديان والإنسان".

كما استقبل الشيخ الخطيب وفدًا من آل حمادة ضمّ السادة: علي صبري حمادة، علي سعدون حمادة، والدكتور مجدي حمادة، حيث استذكر سماحته مواقف المرحوم الرئيس صبري حمادة ودوره الوطني ومواكبته لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر.

واستقبل سماحته أيضًا لجنة أوقاف بنت جبيل التي أطلعته على أوضاع البلدة وشؤون الأوقاف فيها في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" عليها.

الكلمات المفتاحية