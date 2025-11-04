تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، منذ فجر اليوم الثلاثاء 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، أسفرت عن اعتقال العديد من الشبان الفلسطينيين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، فجرًا شابين من بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله، وهما: سميح محمد سميح شلالدة (25 عامًا)، والأسير المحرر أحمد نوح هريش (32 عامًا)، بعد مداهمة منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

وفي شمال الضفة، اعتقل جنود الاحتلال، فجر اليوم، ثمانية مواطنين من محافظة نابلس، حيث اقتحمت بلدة ييت فوريك، واعتقلت خمسة شبان، وهم: عماد عبد الرازق حنني، ويامن فارس فواز حنني، ومحمد ماجد عفيف حنني، وفايز محمد فايز حنني، وربحي أحمد عبد الجليل مليطات، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، في حين اقتحمت قوات خاصة "إسرائيلية" مخيم بلاطة، وحاصرت منزلًا في حارة الكعبية، واعتقلت الشاب معاوية أبو زيتون.

كما داهمت تلك القوات عمارة سكنية بمنطقة المساكن الشعبية، واعتقلت الشاب قيس الأشقر، وأحمد كوسا من شارع فطاير بالمدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مأمون يعقوب، عقب مداهمة منزله في محيط المسجد القديم في طولكرم، وكذلك اعتقلت فجراً شاباً، عقب دهم وتفتيش منزل ذويه، في مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشروا في حي "القرعان"، حيث داهموا بناية سكنية، وأجبروا قاطنيها على مغادرتها، عقب تحويلها إلى ثكنة عسكرية.

أما في جنوب الضفة، فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مدينة الخليل وبلدة تفوح غربًا، وهما: محمد دعيس الحسيني من المدينة، وبشير صلاح رزيقات من تفوح.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا، وفتشت عدة محلات، لبيع قطع السيارات وعاثت خرابًا بمحتوياتها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وتمركزت في عدد من أحيائها وأزقتها، وداهمت منزل الأسير عيسى البطاط، وفتشته.

الكلمات المفتاحية